Kết thúc kỳ thi THPT 2013: Đề thi vừa sức, thí sinh thở phào!

Thêm một kênh giám sát

Đánh giá hiệu quả về quy định cho phép TS đưa thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi, ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, cho biết quy định này đã tăng thêm một kênh giám sát trong phòng thi, hiệu quả thể hiện trong hầu hết trường hợp vi phạm thi năm nay đều do cán bộ coi thi phát hiện, cán bộ coi thi nghiêm túc hơn, có lý do giám sát. Ông Trúc cũng khẳng định việc TS đem “phao” vào phòng thi đã giảm so với năm trước, việc TS vứt “phao” do giám thị coi thi ít quan tâm đến TS, nên có hành động tiêu cực. Về “điểm nóng” Đồi Ngô, ông Trúc cho biết TS của trường này không có ai bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi vừa rồi.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nói thêm về quy định được mang thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm mục đích ngăn chặn là chính, tuy nhiên Bộ không trút trách nhiệm giám sát thi lên học sinh. “Nhờ có quy định mang thiết bị vào mà ngăn chặn trước được vi phạm, đây là điều đoán trước được. Bộ rất mừng khi chưa phát hiện, chưa thấy phản ánh hiện tượng vi phạm như Đồi Ngô năm ngoái” - ông Hiển nói.

V.THỊNH - Q.VIỆT