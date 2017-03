Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009: Một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, chiều qua (4-6), Bộ GD&ĐT đã có cuộc họp báo thông báo toàn bộ kết quả sáu môn thi.

Nhiều cái tốt nhất

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, nhận xét: “Đây là kỳ thi có nhiều đổi mới như chấm thi theo cụm, trường, chấm chéo trên toàn quốc, song lại là kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tốt nhất trong những năm gần đây”.

Đó là với hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi, thấp hơn 10,8% so với năm 2008, song tỷ lệ thí sinh dự thi lại đạt 99,47% (cao hơn kỳ thi năm 2008 là 99,26%). Số thí sinh bỏ thi là 5.604, giảm 3.111 thí sinh (35,5%) so với năm 2008 (8.715 thí sinh). Số thí sinh bị tai nạn giao thông trong khi đi thi cũng giảm 11 trường hợp (73 trường hợp so với 84 trường hợp năm 2008).

Một trong những điều tốt của kỳ thi phải kể đến là số thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi là 299, giảm 534 trường hợp so với năm 2008 (833 trường hợp). Chỉ có một giám thị bị kỷ luật ở mức đình chỉ công tác thi, giảm 14 trường hợp.

Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, nhất là việc gian lận có tổ chức trong thi cử tại một số địa phương những năm trước đã không còn tái diễn. Những hiện tượng bất thường và các sự cố xảy ra trong các giờ thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy chế thi.

Giáo viên thiếu nghiệp vụ

Tuy nhiên, theo thứ trưởng, vẫn còn những yếu kém, bất cập như tình trạng nhiễu thông tin về đề thi trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của phụ huynh, học sinh. Còn một hội đồng coi thi tại Bến Tre thiếu đề nên phải sử dụng đề thi dự phòng (năm 2008 hiện tượng này có ở 22 hội đồng). Cơ sở vật chất cho tổ chức thi ở một số địa phương còn chưa được chuẩn bị tốt nên chậm khắc phục được những trường hợp bất thường xảy ra. Có hai hội đồng thi ở Hà Nội và huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã xảy ra mất điện, không đảm bảo ánh sáng. Mưa gió lớn làm ướt giấy thi tại Hội đồng thi Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế nghiệp vụ, có biểu hiện thiếu sâu sát trong quá trình hướng dẫn thí sinh dự thi, để xảy ra sai sót như việc để thí sinh nhầm lẫn khi điền thông tin cá nhân vào tờ giấy thi của giám thị buổi thi môn văn tại Hội đồng coi thi Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Tại một số hội đồng coi thi ở một vài địa phương, mặc dù đã được ngăn chặn và hạn chế nhiều vẫn tái diễn tình trạng thí sinh mang tài liệu trái quy định vào phòng thi. Ở một vài địa phương vẫn còn hiện tượng thi hộ.

Hai thí sinh cứu người sẽ được đặc cách

Trả lời báo chí về những vấn đề xoay quanh quy chế thi và thanh tra thi, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, cho biết mặc dù theo quy định mỗi hội đồng thi phải có tối đa ba trường thi nhưng vẫn có một số trường hợp ở vùng sâu, vùng xa chỉ có một trường cũng đã được Sở GD&ĐT xem xét, đồng ý và không nằm ngoài quy chế.

Đối với hai thí sinh Lữ Đức Quân và Tăng Ngọc Dũng, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Đô Lương 1, Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An xem xét, thu thập đủ bằng chứng để chứng minh việc làm của các em có phải vì cứu người bị nạn hay không. Ngoài ra, cũng yêu cầu hai em phải có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm khá và các môn đã thi rồi phải đạt trên năm. Nếu đạt đủ những yêu cầu đó, hai em có thể được xét đặc cách tốt nghiệp. “Bộ sẽ không để các em vì việc nghĩa mà trượt tốt nghiệp” - ông Nghĩa nói.

Theo ông Nguyễn Quang Hưởng, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, hôm nay (5-6), các tỉnh được giao chấm chéo sẽ tiến hành giao bài thi với nhau. “Việc chấm chéo được thực hiện theo yêu cầu chấm theo thang điểm rất chi tiết nên không có sự vận dụng “khoảng”. Thanh tra Bộ sẽ tổ chức các đoàn thanh tra tại các điểm chấm, chủ yếu giám sát quy chế chấm thi có nghiêm túc hay không” - ông Hưởng nói.

Hết ngày 18-6, các sở phải kết thúc việc chấm thi từ các hội đồng.

Đề nghị đặc cách cho thí sinh bị tai nạn - Sáng 4-6, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Sương (quê xã Hương Long, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) đang đi trên đường Hồ Chí Minh đến Hội đồng thi Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) thì bị một chiếc xe máy đâm phải. Bị đập đầu xuống đường, bị thương nặng nhưng em Sương vẫn cố gắng vào thi. Làm bài môn toán được khoảng 10 phút, em Sương ngất lịm. Sau khi sơ cứu, chủ tịch hội đồng thi gọi xe cứu thương chuyển em đến Bệnh viện huyện Hương Khê cấp cứu. Hội đồng thi đã lập biên bản, báo cáo sự việc lên Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục đặc cách tốt nghiệp cho em Sương. - Theo báo cáo của Bộ, kỳ thi này phát hiện tám trường hợp thi hộ. Trong đó, nhiều nhất là môn toán với một thí sinh tại Hội đồng coi thi Ninh Giang (Hải Dương) và hai thí sinh tại THPT Lý Tự Trọng (Quảng Nam). Môn vật lý có ba thí sinh tại Trung tâm GDTX Thanh Chương và Quỳnh Lưu (Nghệ An), THPT Lê Hồng Phong (Bình Định). Môn văn có một thí sinh tại THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Phước) và môn sinh học có một thí sinh tại THPT thị xã Phú Thọ (Phú Thọ). Đ.lam – ĐX