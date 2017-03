Kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển NV 2: Điểm cao, cơ hội vẫn mong manh

Cơ hội ngày càng hẹp

Những ngày qua, có không ít TS hoang mang vì đã “trót” nộp hồ sơ vào các Trường ĐH Bách khoa, ĐH KH Tự nhiên, ĐH Nông Lâm… dù chỉ có điểm thi bằng với điểm xét tuyển mà trường đã công bố. TS Nguyễn Minh Quân, ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thi vào ĐH Ngân hàng TPHCM đạt 20 điểm, khá tự tin khi nộp đơn vào ngành Công nghệ dệt may của ĐH Bách khoa TPHCM, vì ngành này xét từ 19 điểm. Nhưng theo dõi thông tin những ngày qua, Quân tỏ ra lo lắng khi số hồ sơ nộp vào ĐH Bách khoa lên đến vài ngàn.

TS Quách Mỹ Vân, quận 11 thi ĐH Y Dược đạt 21 điểm, đã nộp hồ sơ vào ĐH KH Tự nhiên TPHCM ngành Sinh học, dù cao hơn điểm sàn gọi tuyển đến 4 điểm nhưng Vân cũng hoang mang khi chỉ tiêu tuyển của trường chỉ có 430 mà số hồ sơ nộp vào từ ngày 4-9 đã lên đến 4.000 bộ. Nếu rớt luôn NV2, Bộ GD-ĐT đã mở cho Quân và Vân cánh cửa thứ 3 trong tuyển sinh ĐH, nhưng năm nay, dù chỉ có các trường ngoài công lập tuyển NV3, nhưng cánh cửa này cũng khá hẹp với vỏn vẹn vài ngành tuyển.

Từ đầu tháng 9, dù chỉ mới được nửa chặng đường xét tuyển NV2 nhưng thông tin từ các trường cho thấy, khối ngành kinh tế vẫn đứng đầu bảng “hút” TS. Do có nhiều TS đạt điểm cao nhưng vẫn rớt NV1 ở các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng nên năm nay là năm… bội thu cho các trường ngoài công lập ở khối ngành kinh tế.

Trong số hơn 1.000 hồ sơ nộp vào Trường ĐH Văn Hiến, khối ngành kinh tế vẫn có số lượng hồ sơ nộp rất cao, ngược lại các ngành công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, xã hội học, tâm lý học, Việt Nam học còn thiếu rất nhiều chỉ tiêu. Còn tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, hiện nay trường mới nhận được khoảng 420 hồ sơ xét tuyển NV2 so với chỉ tiêu 450.

Trước tình hình nhận đơn xét tuyển NV2 như vậy, có thể thấy, ngoài các trường ĐH công lập lâu nay không xét tuyển NV3, các trường ĐH ngoài công lập cũng sẽ còn rất ít chỉ tiêu cho “hy vọng cuối cùng”.

“Cơ hội cuối cùng”

Tuy có nhiều TS nộp hồ sơ xét tuyển NV2 nhưng phân bổ không đồng đều giữa các ngành, đa số các TS chỉ tập trung nộp vào ngành kinh tế nên các ngành khác lại thiếu chỉ tiêu, vì vậy, một số trường ĐH dân lập sẽ xét tuyển NV3 nhưng với chỉ tiêu ít ỏi. Theo Trường ĐH Lạc Hồng, lượng hồ sơ nộp vào trường đã lên đến 1.000 so với chỉ tiêu là 700. Tuy nhiên trường sẽ lấy thêm NV3 khoảng 100 - 200 hồ sơ để dự phòng TS trúng tuyển “ảo”. Trường ĐH Văn Hiến vẫn còn nhận hồ sơ vào các ngành thiếu chỉ tiêu như: Xã hội học, tâm lý học, Việt Nam học… và tiếp tục xét tuyển khoảng 100 chỉ tiêu cho hệ CĐ ngành du lịch… Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cho biết, trường tiếp tục tuyển NV3 hệ ĐH, CĐ với 500 chỉ tiêu vào tất cả các ngành của trường. TS thi các khối A, B, C, D, V và H có mức điểm từ điểm sàn trở lên có thể nộp hồ sơ. Trường ĐH Sài Gòn còn nhận hồ sơ đến hết ngày 30-9. Trường xét tuyển 600 chỉ tiêu hệ chính quy: Ngành tiếng Anh: 200 (D1); công nghệ thông tin: 200 (A); sư phạm toán: 50 (A); sư phạm giáo dục tiểu học: 100 (A, C, D1); sư phạm giáo dục mầm non: 50 (D1). TS có điểm thi đạt từ điểm sàn trở lên có thể nộp hồ sơ. Các ngành ngoài sư phạm tuyển TS trong cả nước, các ngành sư phạm chỉ tuyển TS có hộ khẩu TPHCM.

Có thể thấy, chỉ tiêu tuyển NV3 dù ít hay nhiều thì đối tượng cũng chỉ là các TS có điểm thi NV1 ngang hoặc trên sàn của của bộ không nhiều, vì các ngành tuyển kém hấp dẫn. Những TS đạt điểm cao nhưng rớt NV1, nếu kém may mắn luôn cả ở NV2 thì chỉ còn trông chờ vào kỳ tuyển sinh năm sau mới hy vọng vào được ngành học mà mình yêu thích.