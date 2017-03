Kết thúc thi ĐH đợt 1: 92 thí sinh bị đình chỉ thi

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, cho biết “Các Hội đồng tuyển sinh đã tích cực chuẩn bị và nghiêm túc triển khai công tác coi thi. Tại các Hội đồng thi, không khí trường thi trật tự, an toàn, các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm và nghiêm minh.



Trong cả ba buổi thi đợt 1, toàn quốc có 129 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011 (khiển trách 27; cảnh cáo 6; đình chỉ 92 và 4 thí sinh đến muộn không được dự thi); có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ, giảm 4 trường hợp so với đợt 1 năm 2011.



Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, theo đánh giá chung ban đầu, đề thi có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót cả về nội dung và hình thức và có khả năng phân loại thí sinh.



Cả đợt thi chỉ có sai sót trong công tác coi thi của 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 333, điểm thi THPT Dân lập Nguyễn Trường Tộ thuộc cụm thi Vinh (Nghệ An) đã được Hội đồng tuyển sinh kịp thời xử lý theo hướng giữ nghiêm kỷ cương trường thi và bảo đảm quyền lợi của thí sinh.



Tính đến kết thúc môn thi cuối cùng của đợt 1, cả nước có 658.791 thí sinh, trên tổng số 869.233 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ 75,79 (năm 2011 là 76,10%) ở 1.023 điểm thi với 29.916 phòng thi. Tổng số cán bộ tham gia tổ chức thi là 76.230. Cả ba buổi thi tại tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định; không xảy ra sự cố mất điện, mất nước.





