Khai trương Trung tâm giám định ADN ở Đà Nẵng

Xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa. (Nguồn: Sggp.org.vn)

Theo Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)



Trung tâm có đầy đủ trang thiết bị như các phòng thí nghiệm hiện đại trên thế giới bao gồm hệ thống giải trình tự AB3130 phân tích 16 locus gen, các thiết bị nhân gen tự động PCR 9700, hệ thống định lượng gen, máy ly tâm siêu tốc, tủ hấp vô khuẩn, tủ an toàn sinh học...Đây là những thiết bị được nhập từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và sản xuất năm 2011.Việc khai trương và đưa Trung tâm giám định ADN tại Đà Nẵng vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho việc giải quyết nhanh chóng các yêu cầu giám định gen cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ tốt công tác điều tra khám phá các vụ án hình sự của lực lượng công an, tòa án, Viện kiểm sát, phục vụ các yêu cầu tố tụng.Ngoài ra, Phân viện sẽ tiếp nhận các yêu cầu công dân về xét nghiệm huyết thống cha - con, tìm người thân bị thất lạc, phục vụ yêu cầu giám định gen của các tổ chức cơ quan nhà nước, tiếp nhận và giám định hài cốt liệt sỹ...Phân viện còn tham gia việc thu mẫu, bảo quản và phân tích gen nhằm xây dựng tàng thư gen tội phạm quốc gia theo kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Viện Khoa học hình sự...