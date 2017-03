Khám phá một đường dây chuyên làm văn bằng giả

Theo cơ quan công an, đường dây này bắt đầu lộ diện khi chiều 2/7, tại khu vực giảng đường X10 Khoa Tại chức - Trường Đại học Bách Khoa ( Hà Nội) lực lượng an ninh bắt quả tang các đối tượng Lê Hữu C. và Nguyễn Tiến T. đang mua bán bằng tốt nghiệp đại học chính qui giả.

Tiến hành khám xét tại chỗ, cơ quan công an thu giữ bản phô tô bằng tốt nghiệp đại học có chứng thực của UBND phường Văn Chương - Đống Đa, 2 bảng điểm "gốc", 3 bản phô tô bảng điểm có chứng thực cùng với một số tài liệu có liên quan tới việc "chế tác" bằng giả.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Hữu C. khai nhận đã đứng ra nhận làm bằng tốt nghiệp đại học giả với giá 25 triệu đồng. Bố và chị gái một người bạn của C. là Nguyễn Khải Hoàn ( sinh năm 1959) và Nguyễn Thị Huyền ( sinh năm 1983), cùng trú tại Đào Quạt, Bãi Sậy, Ân Thi - Hưng Yên là địa chỉ mà C. thường liên hệ, thuê làm bằng giả mỗi khi có yêu cầu của khách.

Trong ngày 2/7, cơ quan an ninh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Khải Hoàn và Nguyễn Thị Huyền vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ( theo điều 267 Bộ Luật Hình sự).

Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều loại văn bằng giả đã hoàn chỉnh hoặc đang trong quá trình "sản xuất" như bằng tốt nghiệp PTTH, bằng tốt nghiệp đại học...

Đáng chú ý là ngoài các bằng tốt nghiệp giả, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ một số bản phô tô (có chứng thực của cơ quan, chính quyền đại phương) những giấy tờ giả nói trên.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.