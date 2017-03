Khâm phục nữ sinh đỗ 11 trường Đại học danh tiếng

Lô Khải Duyệt rất vui mừng khi trúng tuyển 11 trường Đại học danh tiếng

Theo Huyền Ngọc (2sao)

Mới đây, cô nữ sinh này còn khiến mọi người trầm trồ khâm phục khi trúng tuyển vào 11 trường Đại học danh tiếng của thế giới, trong đó tại nhiều trường, Khải Duyệt được xếp thứ hạng khá cao trong danh sách trúng tuyển.Các trường cô trúng tuyển bao gồm các trường ở Anh và Mỹ: Đại học Oxford (Anh), Đại học Harvard, Đại học Chicago, Đại học Duke, Đại học Tây Bắc, Đại học Cornell, Đại học California, Đại học Columbia, Đại học New York University Abu Dhabi, Đại học Stanford, Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Trong đó, tại Đại học Chicago, cô xếp hạng thứ 5, tại Đại học Duke, cô xếp hạng thứ 7, tại Đại học Tây Bắc, cô đứng thứ 2.Với khả năng nói Tiếng Anh trôi chảy, Khải Duyệt từng đại diện cho các học sinh Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh. Cô nữ sinh tài giỏi chia sẻ: “Cuộc thi này rất bổ ích và gắn liền với các sự kiện, giúp tôi hiểu biết hơn về các lĩnh vực chính trị , kinh tế và văn hóa quốc tế.” Để chuẩn bị cho cuộc thi đó, Khải Duyệt từng đọc rất nhiều báo chí Tiếng Anh như tờ The Economist, The Guardian và New York Times.Thành tích của Khải Duyệt còn gây choáng hơn nữa khi cô từng đạt 114 điểm TOEFL (trong tổng số 120 điểm), 2330 điểm SAT (trong tổng số 2400).Tuy học chuyên tự nhiên nhưng cô lại có niềm đam mê lớn với chính trị và mong muốn sau này trở thành một nhà cố vấn hỗ trợ cho các chính sách, quyết định của chính phủ. Chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm của mình, Khải Duyệt cho rằng, cô chỉ đơn giản là “làm những điều đúng đắn nhất cho bản thân.”