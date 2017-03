Khẩn trương tầm soát trẻ thừa cân, béo phì

BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết tại hội thảo thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2015 ở TP.HCM, sáng 6-9.

Theo BS Diệp, cần sớm can thiệp cộng đồng để kìm hãm sự gia tăng này trong những năm tới. Trẻ béo phì sớm mắc chứng rối loạn chuyển hóa mỡ, đái tháo đường và tăng huyết áp khi trưởng thành.

BS Nguyễn Tài Dũng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cũng cho biết trẻ béo phì tăng 30%-40% ở lứa tuổi tiểu học, ngành đang tập trung can thiệp mạnh ngay bậc học mầm non. Tại nhiều trường mầm non của TP, một số trường đã thí điểm tổ chức bữa ăn theo nhu cầu của trẻ, trẻ tự chọn thức ăn, nhà trường tăng cường các món ăn từ rau, củ, quả. Trong buổi ăn, các cháu được vận động, vui chơi, ăn theo nhu cầu chứ không còn bắt các cháu ăn theo ý của người lớn.

“Để khống chế trẻ thừa cân, béo phì, cần sự hợp tác của phụ huynh với nhà trường (ở trường thầy cô cho ăn theo chế độ dinh dưỡng; về nhà bố mẹ, ông bà cho ăn thoải mái) mới làm được” - BS Dũng nói. Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động dinh dưỡng trong trường học, đưa nội dung và phương pháp giáo dục dinh dưỡng, thể chất cho học sinh trước hết là trẻ mầm non, tiểu học, THCS; tăng cường kiến thức dinh dưỡng hợp lý cho đội ngũ giáo viên trong việc tổ chức bữa ăn cho các cháu tại trường.

Q.VIỆT