Khánh Hòa họp khẩn xử lý vụ cháu bé 20 tháng tuổi tử vong

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP, phía Công an TP báo cáo bằng miệng rằng nguyên nhân ban đầu cái chết của cháu Phạm Thị Bích Diệu là do bị sặc cháo. Vì là tai nạn ngoài ý muốn nên không thể xử lý hình sự. Phía công an có cho biết sau khi kết thúc điều tra sẽ kiến nghị xử phạt hành chính và để hai gia đình tự thỏa thuận mức bồi thường”- ông Hà nói. Được biết bé Diệu là con thứ ba của vợ chồng anh Lực, chị Hiến, vừa được bố mẹ đưa vào Nha Trang ngày 10-4. Đến ngày 11-4 cháu được đưa đi gửi trẻ thì xảy ra vụ việc thương tâm. Hiện phường Vĩnh Trường và chủ cơ sở giữ trẻ đã hỗ trợ gia đình cháu bé tổng cộng 7 triệu đồng.

Về trách nhiệm của phường Vĩnh Trường, ông Hà cho biết đây rõ ràng là buông lỏng quản lý dẫn đến sự việc thương tâm vừa qua. UBND TP yêu cầu phường mổ xẻ vụ việc, báo cáo lên UBND TP về trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân liên quan. “Sau sự việc này thành phố sẽ kiên quyết đóng cửa tất cả cơ sở giữ trẻ không phép trên địa bàn. Sắp tới, sau khi yêu cầu đóng cửa 10 cơ sở giữ trẻ không phép ở phường Vĩnh Trường, sẽ có khoảng 20 cháu không có chỗ gửi. Tôi đã chỉ đạo cho phường tạm thời bố trí những cháu này vào các cơ sở công lập. Ngay từ bây giờ phường Vĩnh Trường phải ra soát quỹ đất dành cho giáo dục trên địa bàn phường rồi đề xuất lên thành phố để tiến hành xây dựng một đến hai phòng học làm điểm giữ trẻ và phải hoàn thành ngay trong hè này” - ông Hà nói.

Xuân Phương