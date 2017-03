Khánh Hòa: Nhiều sinh viên “lao đao” vì chứng chỉ tiếng Anh đào tạo “chui”

Từ đầu năm 2011- 2012, Trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ FLAI (gọi tắt là Trung tâm FLAI, trụ sở ở Hà Nội) tiến hành mở các lớp đào tạo tiếng Anh và cấp chứng chỉ cho các học viên đang theo học tại tỉnh Khánh Hòa.



Theo phản ánh, lớp đào tạo tiếng Anh do Trung tâm Đào tạo và phát triển công nghệ FLAI (Flaiedu Hà Nội) mở tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, sau khi học viên hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được FLAI cấp chứng chỉ. Ngoài Trung tâm FLAI đặt tại trường Chính trị tỉnh thì ở các huyện như Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, TP Nha Trang, Trung tâm này cũng mở các lớp học tương tự và tiến hành cấp chứng chỉ cho học viên, mỗi học viên theo học phải đóng lệ phí từ 1 - 1,2 triệu đồng.



Tuy nhiên, khi Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vào cuộc làm rõ việc dạy học và tiến hành cấp chứng chỉ của Trung tâm FLAI thì mới biết trung tâm này hoạt động không đúng quy định. Cụ thể là trung tâm đã tiến hành đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh khi chưa được phép của Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, điều này đồng nghĩa với chứng chỉ của học viên sau khi được Trung tâm FLAI cấp sẽ không có giá trị sử dụng.



Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Minh - Phó trưởng khoa Dân vận Trường Chính trị tỉnh đã bị cảnh cáo về mặt Đảng, tạm đình chỉ công tác giảng dạy do tự ý “liên kết” đào tạo với Trung tâm FLAI khi chưa được sự đồng ý của các Sở ban ngành liên quan. Ngoài ra, theo nguồn tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, ngoài ông Minh còn có một cán bộ nữa liên quan đến việc đào tạo trái phép của Trung tâm FLAI, tuy nhiên danh tính thì chưa thể xác định được.



Trao đổi với PV về việc sinh viên (SV) được Trung tâm FLAI đào tạo và cấp chứng chỉ, ông Phạm Hữu Khá - phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường CĐ Sư phạm Nha Trang cho biết, trong đợt xét tốt nghiệp giữa năm 2012, một số SV của trường đã nộp chứng chỉ do Trung tâm FLAI (trụ sở ở Hà Nội) cấp, tuy nhiên, khi lần theo hồ sơ chứng chỉ thì nhà trường không tìm ra được cơ sở mà Trung tâm FLAI đang tọa lạc.



Đến đầu tháng 4/2013, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa có văn bản chính thức không công nhận chứng chỉ của Trung tâm FLAI cấp với lý do Trung tâm này tự ý đào tạo khi chưa được sự cho phép của Sở GD-ĐT tỉnh. Ngay sau đó, trường đã thông báo rộng rãi đến các SV trong trường để SV có biện pháp khắc phục và chọn đúng trung tâm đào tạo để học. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ thì cũng có đến hơn chục SV dù biết chứng chỉ của Trung tâm FLAI không được công nhận nhưng vẫn nộp về Phòng Đào tạo để xét tốt nghiệp.



Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh văn phòng Sở GD- ĐT tỉnh Khánh Hòa thì việc trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ FLAI (gọi tắt là Trung tâm FLAI, trụ sở ở Hà Nội) tự ý đào tạo khi chưa được sự đồng ý của Sở là sai nguyên tắc, còn số lượng học viên theo học tại Trung tâm này bao nhiêu thì Sở chưa có thông báo cụ thể, tuy nhiên ước lượng cũng có đến hơn cả trăm học viên.



Cũng theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học, tuy nhiên có một số trung tâm hoạt động với tính chất không bình thường. Cụ thể, trong thời gian vừa qua Trường CĐ Sư Phạm Nha Trang đã phát hiện 2 chứng chỉ tiếng Anh giả của Trường CĐ Văn hóa Nghệ Thuật Nha Trang và Trường ĐH Nha Trang.





Theo Nguyễn Dũng (DT)