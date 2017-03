Khánh Hòa: Ra Tết, gần 600 HS bỏ học

Trong đó, số học sinh (HS) cấp THCS bỏ học sau Tết nhiều nhất: 294 HS, cấp THPT: 270 HS và cấp tiểu học: 27 HS.



Đa số HS bỏ học tập trung ở hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh của tỉnh này, khoảng 300 HS; trong đó, có gần 200 HS là con em đồng bào dân tộc thiểu số.



So với cùng kỳ năm trước, số HS bỏ học có giảm nhưng giảm không đáng kể, tình trạng HS bỏ học sau Tết vẫn đáng báo động. Theo nhận định của ngành chức năng, nguyên nhân chính việc HS bỏ học là do các em HS miền núi đi lại học hành rất vất vả do điều kiện địa hình, cộng với điều kiện kinh tế gia đình khó khăn khiến các em bỏ học ở nhà đi làm, phụ cha mẹ. Một nguyên nhân khác là nhiều em sức học yếu, bỏ hổng kiến thức, khó qua các kỳ thi, bị lưu ban và sinh ra nản học.



Hiện ngành giáo dục tỉnh đang tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ, tập trung vào đối tượng HS miền núi để ngăn chặn tình trạng bỏ học.



Được biết, từ năm học này, tỉnh đã triển khai tăng chi ngân sách hỗ trợ HS là con em đồng bào dân tộc thiểu số đi học ở các cấp; cùng các chương trình học bổng khuyến học khuyến tài.





