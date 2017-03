Khen thưởng học sinh lớp 9 dũng cảm cứu sống hai người

Ngày 23-10, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương trước toàn trường và tặng giấy khen kèm phần thưởng cho em Quyền. Trước đó, sáng 16-10, em Quyền đang đạp xe từ trường về nhà thì nghe tiếng kêu cứu và phát hiện em Từ Văn Dũng (học lớp 5A Trường Tiểu học xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà) đang bị nước lũ cuốn. Quyền vội dừng xe, lao xuống cứu được em Dũng vào bờ an toàn. Đến chiều 16-10, Quyền tiếp tục cứu được em Nguyễn Văn Tú (học lớp 4B Trường Tiểu học xã Thạch Vĩnh) bị sẩy chân rơi xuống ao nước gần nhà.

Chiều 20-10, UBND xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã làm lễ tuyên dương, tặng giấy khen và thưởng em Nguyễn Văn Mạnh (lớp 12C6 Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách) đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trong lũ dữ vào ngày 17-10. Cũng tại Nghệ An, chiều 16-10, em Trần Doãn Sửu (lớp 11A Trường GDTX huyện Đô Lương) đã cứu được một học sinh lớp 6 bị lũ cuốn. Tỉnh đoàn Nghệ An và Hà Tĩnh cho biết đang lập hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn tặng huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” cho ba em Mạnh, Sửu và Quyền.

ĐẮC LAM