Khen thưởng một học sinh tham gia bắt trộm xe máy

(PL)- Sáng 1-8, Công an thị trấn Phù Mỹ (Bình Định) đã trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh cho em Nguyễn Tấn Thành (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn) về thành tích tham gia truy bắt hai nghi can trộm xe máy.

Thầy Trần Quang Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết em Thành hiện là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn sinh đang tích cực ôn luyện để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Trước đó, trưa 25-6, Tô Ngọc Dương và Thân Văn Cương lẻn vào nhà anh Đặng Hoàng Sinh (xã Mỹ Châu, thị trấn Phù Mỹ). Nhân lúc anh Sinh đi ra sau nhà, cả hai đã lấy trộm chiếc xe mô tô Exciter biển số 77Y3-0317 của anh Sinh rồi tẩu thoát.



Công an thị trấn Phù Mỹ trao giấy khen cho em Nguyễn Tấn Thành. Ảnh: VT Khi đến địa bàn thôn Diêm Tiêu (thị trấn Phù Mỹ) thấy cảnh sát giao thông chốt chặn phía trước, Dương liền vứt xe máy trộm được chạy trốn. Lúc này, em Thành và một thanh niên khác đang đi trên đường nhìn thấy liền đuổi theo túm được Dương quật ngã, bắt giao công an. Đồng bọn của Dương là Cương ra quốc lộ 1A đón xe ô tô định bỏ trốn. Em Thành đã bám theo, báo tin cho Công an thị trấn Phù Mỹ đang truy tìm kẻ trộm gần đó biết. Ngay sau đó Cương bị bắt giữ. Tại công an, Cương và Dương khai nhận từ đầu năm đến nay, cả hai đã lấy trộm chín chiếc xe máy. VĂN TỐ