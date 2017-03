Khi các trường sư phạm lao ra thị trường

Vừa mất tên vừa mất con



Không còn gắn với cái tên sư phạm, nhiều trường cao đẳng ở các tỉnh đang đổi tên để trở thành trường đa ngành như Cao đẳng Vĩnh Phúc, Cao đẳng Lạng Sơn, Cao đẳng Hải Dương, Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng Cần Thơ, Cao đẳng Bình Định…







Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Hương Giang)

Cũng chỉ vì bị người học bỏ rơi

Hầu hết các trường sư phạm còn “ở riêng” hay đã “ở chung”với trường khác, các ngành sư phạm cũng chỉ là một phần trong danh sách ngành nghề đào tạo. Nhiều trường đều có nghề ngoài sư phạm như kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ, thư viện,…Số lượng ngành này còn nhiều hơn ngành chính như ở Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ có 4 ngành đào tạo sư phạm nhưng có tới 8 chuyên ngành đào tạo ngoài sư phạm như kinh doanh, tin học, công nghiệp…, Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên-Huế, có 8 ngành sư phạm và 16 ngành ngoài sư phạm, Cao đẳng sư phạm Kon Tum cũng có 6 ngành ngoài sư phạm trong khi chỉ có 3 ngành đào tạo sư phạm…Sư phạm càng teo nhỏ hơn đối với những trường đã ở chung cùng các nhóm ngành khác. Không chỉ ở quy mô đào tạo mà có những ngành đã bị loại ra khỏi danh sách tuyển sinh. Trường Cao đẳng Sơn La năm nay chỉ đào tạo 4 ngành sư phạm toán, sinh học, ngữ Văn, mầm non, thể chất, kỹ thuật công nghiệp, tiếng Anh, các ngành âm nhạc, mỹ thuật, lịch sử, giáo dục công dân, tin học năm nay không còn nữa.Ngành sư phạm ở Cao đẳng Vĩnh Phúc năm nay cũng “bớt” nhiều ngành quan trọng như mầm non, vật lý, sinh học, địa lý, kỹ thuật công nghiệp. Thậm chí, cao đẳng sư phạm Hậu Giang đổi tên thành cao đẳng cộng đồng Hậu Giang năm nay chỉ đào tạo mỗi ngành sư phạm mầm non…Không ít trường đại học của tỉnh hiện nay có gốc đi lên từ sư phạm như Đại học Vinh, Đại học Hồng Đức, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế. Gần đây, Cao đẳng sư phạm T.P Hồ Chí Minh cũng nâng lên thành ĐH Sài Gòn, Cao đẳng sư phạm Tiền Giang giờ đã là ĐH Tiền Giang…Kể từ đó, quy mô đào tạo sư phạm không tăng lên nhưng lại nở rộ hình thức đào tạo cử nhân. Hầu như mỗi chuyên ngành sư phạm lại có một chuyên ngành cấp bằng cử nhân tương ứng. Ở ĐH sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành Lịch sử không có ở sư phạm nhưng lại có ở cử nhân.Nhiều hiệu trường các trường cao đẳng sư phạm địa phương cho biết trên báo Thanh niên : mở rộng thành trường đa ngành là thể hiện sự nhìn xa trông rộng và nhu cầu đào tạo sư phạm ở các trường đã giảm. Nhiều ngành khác ở địa phương được người học quan tâm và đang có nhu cầu nhân lực.Vì vậy, các trường cạn nguồn tuyển do học sinh không mặn mà với nghề giáo viên.Chẳng hạn như ở Cần Thơ, nhiều trường mầm non ở các huyện đỏ mắt tìm thầy nhưng khi Cao đẳng Cần Thơ được tuyển 400 chỉ tiêu đào tạo trung cấp mầm non thì chỉ 300 hồ sơ đăng ký.3-4 năm gần đây, trường CĐ Sư phạm Trà Vinh phải ngừng tuyển sinh các ngành toán, lý hoá sinh, tin học, chỉ tuyển giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học. Trong 8 ngành tuyển sinh năm nay của trường thì đã có 6 ngành ngoài sư phạm. Ông Lê Văn Dờn, nguyên là hiệu trường của trường cho biết trên báo Người Lao Động: “Nguồn tuyển sinh ngày càng giảm dẫn tới lãng phí cơ sở vật chất, giảng viên…Vì vậy trường buộc phải sáp nhập với trường ĐH Trà Vinh để tồn tại”.Vì chuyện sống còn tạm thời này, nhiều trường cũng phải lao theo đào tạo đa ngành. Chất lượng của những ngành mới ngoài sư phạm chưa biết thế nào, có trường còn nâng lên thành ĐH khi vẫn còn “non”.Với kiểu phình ra không đúng sở trường như thế, làm sao để các trường xoay sở cho chất lượng của đủ thứ ngành mà vẫn có thể đảm bảo được cho chuyên ngành chính của mình? Trong khi đó, ngay chính chất lượng của số đông giáo viên đang lâm vào tình trạng “suy dinh dưỡng” vì việc “chăm nuôi” quá kém như đánh giá của GS Trần Hữu Tá trên báo Người lao động.Nhiều chuyên gia giáo dục day dứt: Nếu không có người thầy giỏi, dù cuốn sách có hay đến mấy thì thành công của giáo dục cũng rất hạn chế, cũng như mọi cuộc cải cách giáo dục nếu không bắt đầu từ các trường sư phạm sẽ kém hiệu quả. Nhưng các cuộc cải cách giáo dục đã đi qua chưa có nội dung nào thực sự dành cho các trường sư phạm.