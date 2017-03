Khi nữ sinh vào cuộc nhậu

Thời này, nếu có ai còn nghĩ chuyện nhậu nhẹt, rượu bia chỉ là của nam sinh viên (SV) thì quả là họ đã nhầm to! Nhiều nữ sinh bây giờ uống rượu còn “khủng” hơn cả nam sinh! “Môi thắm, má hồng, lưng ong” đi nhậu mới là thời thượng, thêm "quả" kính cận dày cộp lại càng oách!

Gồng mình tới bến

Không có tiền nhiều, nhưng SV có thừa sức vóc và thời gian, SV nữ còn có thêm cả sắc đẹp khiến chuyện nhậu càng thú vị!

Quán bia Cây đa trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) ồn ào vì một nhóm SV “âm thịnh dương suy” bước vào! Cả hội nhốn nháo tìm chỗ, rồi lớn tiếng gọi tên chủ quán. Chủ quán đon đả ra đón, hỏi: “Hôm nay có vụ gì đấy?”. Cả hội “nhao nhao”: “Hôm nay có đứa trong nhóm bị bồ đá chị ạ! Ra đây uống bia giải đen với nó!”. Sau hồi phục vụ chu đáo khách quen, chị thì thầm: “Bọn này học CĐ Du lịch, đến đây thường xuyên nên có đứa nào mà chị không biết? Thi trượt hay đỗ, thất tình hay buồn chán, kiếm được người yêu mới đi ra mắt bạn bè cũng đến hết”. Nói rồi chị chỉ tay vào cô bé kính cận da trắng bóc: “Con bé kia tên Liên! Đầu tầu đấy!”

Quả không hổ danh “đầu tầu” khi thấy Liên ừng ực một hơi tu hết cốc, Liên liền vuốt tóc hất ra phía sau rồi đập mạnh cốc xuống bàn nói lớn: “Màn khai cuộc đã xong! Bây giờ đến màn làm quen, chào hỏi”! Cú “ra mắt” ấn tượng của Liên khiến hai anh chàng đi cùng “choáng váng”! Điều này làm Liên không giấu nổi niềm tự hào: “Có kiến thức mà không biết vui chơi, không biết chiều lòng đồng nghiệp sau này thì cũng vứt hết!”

Sau khoảng vài lượt “dô dô”, đến lượt nhân vật chính là cô SV bị bồ đá đứng dậy “xua tà khí”! Vẻ mặt thiểu não, nhưng cách nâng cốc bia lên thì rất “ngọt”, uống rất nhanh gọn! Làm một hơi trăm phần trăm, rồi gọi thêm bia bằng cái giọng bất cần! Càng ngày, đám SV ồn ào càng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vì cứ cụng ly là cả đám lại “đồng ca”: “Bao nhiêu tình là bao nhiêu ly… Bao nhiêu ly đó có ăn nhằm gì…”. Tàn cuộc vui, cô gái lướt khướt đứng dậy trả tiền một mình, dù không ai tranh phần trả nhưng cô vẫn thanh minh: “Hôm nay tao mời cơ mà!”.

Cái lí do để phái nữ đi nhậu nó cũng vô vàn chả khác gì phái nam. Nhưng lí do của Hạnh, SV ĐHDL Phương Đông, khiến ai nghe xong cũng kinh tâm động phách! Hạnh quê Yên Bái, uống rượu bằng … bát: “Uống vì muốn hạ gục bọn khác, muốn cho chúng nó biết tửu lượng của mình, muốn cho “chó ăn chè” ngay tại trận để bọn đó nó bẽ mặt ra, lần sau không dám khích bác mình”. Nhưng lí do sâu xa nhất là Hạnh bị trầm cảm sau khi phá thai. Hạnh đâm ra bất cần, dữ dằn và chỉ muốn uống rượu để giải khuây.

“Bây giờ chẳng muốn làm gì cả, học hành thì chán, cuộc sống thì buồn bã đơn điệu. Không đi uống rượu cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm”. “Thằng Bờm” trên phố Trần Huy Liệu (Hà Nội) là quán “ruột” của Hạnh và đồng bọn. Hỏi xem Hạnh học lúc nào, câu trả lời là: “Không thi lại không phải SV! Thi lần này không qua thì còn lần sau. Lần sau không qua thì còn năm sau!?”

Trên bãi cỏ trước SVĐ Mỹ Đình, có 4 cô gái kèm 4 chàng trai cứ liên tục “dô dô dô” và “trăm phần trăm”. Sau một vài tua như thế, cô bé xinh nhất nhóm đứng dậy “doạ” bạn: “Hôm nay sinh nhật tao! Đứa nào không uống say tao từ mặt luôn!” Cô chủ quán kể: “Nhóm này học Công nghiệp, hay ra đây cuối tuần, lần nào cũng rượu mực, hoa quả. Tối nay ngồi 3 tiếng rồi đấy”. Một lát sau, chủ nhân bữa sinh nhật lảo đảo móc ví hơn 300.000 đồng ra trả. Đối với một SV, số tiền đó bằng tiền ăn nửa tháng, và do bố mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời tối ngày mới có được.

Trong các hội ngồi nhậu, hội nào không có gái là thấy “xìu” hẳn ngay! “Con gái là hương là hoa mà, thiếu vắng thì còn có cái vị gì nữa”, Kiên cười. Kiên học Trung cấp Thương mại và Du lịch, nhẵn mặt ở sân Mỹ Đình. Nhóm Kiên ngồi có 7 cô gái. Cũng vì là gái nên vô cùng được ưu ái. Đi cùng hội cùng thuyền thì đương nhiên “bổ đầu” ra mà trả, nhưng khi đi với các anh thì tiền nong không phải lo lắng nên “trách nhiệm” cũng vì thế mà nặng nề hơn!

Nói “trách nhiệm” ở đây nghe có vẻ khó tin, nhưng quả là khi đã tham gia cuộc chơi thì phải theo “luật”! Kiên thủ thỉ: “Một khi đi uống rượu mà rủ bạn gái đi cùng thì thường chọn bạn uống được. Thứ nhất là nó vui, thứ hai là con gái mà uống rượu khá là bữa nhậu nó dài ra, chuyện để nói thêm vô vàn phong phú. Mình có bạn uống giỏi cũng sướng lắm chứ!”. Vì thế, khi đi, Kiên dặn cô bé đi cùng: “Hôm nay, em uống cho chúng nó biết thế nào là “lễ độ” giúp anh nhé!?”

Không phụ lòng Kiên, cô bé đi cùng tỏ ra rất hăng máu: Uống chung một lượt, rồi mời riêng mỗi người một chén, hết rượu tự động hô lớn chủ quán! Những tiếng vỗ tay “tán dương” càng làm cô bé thêm hào hứng! Bé uống vì đã nhận “nhiệm vụ” anh Kiên giao phó, nhưng đến lúc bé quá sức, gọi nhầm tên các anh thì cả hội lăn ra cười! 6 cô nàng còn lại vẫn chưa thấy thấm tháp gì!

Các nàng đi nhậu kiểu này thường “cố ý” không quan tâm đến chuyện ăn mặc! Cô bạn tên Hoa trong nhóm Kiên diện nguyên cả bộ … quần áo ngủ bằng satin trắng bóng loáng, áo hở nửa ngực, quần ngắn đến mức không thể ngắn hơn, vô tư ngồi ăn, uống và cười nói thoải mái với các bạn đi cùng. Chướng mắt nhất là Hoa ngồi vào lòng bạn trai và hôn hít như thể thế giới chỉ còn có 2 người! Các nhân vật ngồi xung quanh như không nhìn thấy gì, vì “chuyện này ai chẳng có lúc làm thế, quen rồi mà”, Kiên nháy mắt đầy ẩn ý.

Hoa cũng chính là người mới sắm được bồ trong 6 cô gái đi cùng hội Kiên. Tâm trạng có vẻ phấn chấn nên Hoa uống được rất nhiều. Kiên kể: “Cách đây không lâu, nó chia tay thằng người yêu cũ, say một trận dã man. Một mình nó uống bằng 3 anh em, rồi rũ người ra không biếtểtời trăng gì nữa".

Kiều nữ không nhậu chay!

Nữ sinh không có kiểu nhậu vỉa hè như các bạn nam. Họ thường kéo đến hàng quán ngồi tụ tập ăn uống lai rai và nói chuyện rôm rả. Mồi nhậu của nữ sinh cũng khá đơn giản, tùy vào túi tiền nhưng không khi nào đi nhậu mà nữ sinh lại chịu nhậu chay cả!

“Đã mất công đi nhậu thì phải nhậu cho ra trò. Mấy cái món lạc rang, đậu phụ chỉ là phụ thôi. Đã vào quán thường gọi lẩu, rồi uống rượu nó mới “tông xạc tông”, Hạnh cho biết.

Một buổi nhậu nếu có thêm giai đẹp thì càng phấn khích! Mảnh đất này thêm màu mỡ để các nàng thể hiện khả năng uống rượu. Trước mỗi buổi nhậu, Hạnh thường alo gọi các bạn trai đến cùng, có hôm không rủ được ai vì giờ đó các chàng còn đi làm, mấy cô gái vẫn cứ đi. Nhậu xong, thiếu tiền, Hạnh nhấc máy gọi điện kêu đang bị “kẹt” ở quán nhậu, không thể về được, cần bạn đến thanh toán! Không ngờ có chàng đến thật. Trả tiền xong xuôi, đường ai nấy đi. Riêng Hạnh và anh chàng “tốt bụng’ tìm một nơi yên ấm để tâm sự.

Vì thế, cái nghĩa nhậu không chay của nữ sinh bây giờ còn phải được mở rộng phạm vi ngữ nghĩa. Ăn uống no say rồi, ngồi đến nửa đêm rồi mà vẫn không về là các cô gái tự xác định đã có “bãi đáp”! Kiên nói như đi guốc trong bụng Hoa là đêm nay Hoa sẽ đi với cậu bồ mới nên uống nhiều đến thế. Hỏi sao khẳng định như vậy, Kiên chỉ cười: “Có người yêu đi cùng, lại nửa đêm rồi, không đi với bạn trai thì đi đâu? Nếu đã không xác định như thế thì đã tìm đường về từ lâu rồi chứ chẳng ai ngồi đến rạng sáng thế này!”. Hỏi xem Kiên đã từng “như thế” bao giờ chưa, Kiên nháy mắt: “Thế mà cũng phải hỏi à?!”

1001 chuyện khi nữ sinh say

Nam sinh viên mà say, “kịch bản” tương đối đơn giản: thường là ngủ! Nhưng nữ sinh mà say thì có nhiều chuyện trở thành “giai thoại”!

Hát hò, vật vã khóc lóc, kể lể chuyện tình yêu,… là những chủ đề “ruột” của nữ sinh khi say! Lần say để đời của Hoa khi chia tay người yêu, sau khi uống hết đến hơn 1 lít rượu, Hoa đứng phắt dậy, nâng chén rồi hát như gào lên: “Rót mãi những chén chua cay lày ... Ta say ta hát ngêu ngao … nời tình si mê... anh có hay không làooo...". Chưa kịp cất nốt chữ cuối bị biến dạng, Hoa đổ sụp xuống, nằm vật ra, nôn thốc tháo! Sau đó, cả hội đưa Hoa về nhà. Trên đường đi, Hoa lồng lộn vùng vẫy trên xe khiến mấy lần suýt ngã ngửa. Về đến nhà trọ của bạn rồi Hoa vẫn gào lên đòi đi uống nữa. Bạn bè phải lấy nước táp vào mặt Hoa mà vẫn không tỉnh!

Hoa kể lể chuyện “thằng bội bạc” đã “cướp” đời con gái mình, rồi đá mình như đá quả bóng. Hoa còn không quên “chêm” thêm câu “Hận đàn ông đến suốt đời” vào khiến các bạn nam đưa về phải sởn tóc gáy! Vật vã suốt gần 1 tiếng đồng hồ, Hoa mới ngủ. Sáng hôm sau, Hoa chả nhớ chuyện gì, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, nghỉ học nằm ở nhà cả buổi sáng mà không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại về nhà bạn và về bằng cách nào?!

Đa số SV nữ ở KTX khi đi nhậu về khuya không có “gan” vượt tường trèo vào phòng! Giải pháp thường là tìm đến nhà bạn bên ngoài. Ai có người yêu thì “overnight”! Thậm chí, có đôi chả quen biết gì nhau vẫn overnight như thường! Kiên tỏ ra rất có kinh nghiệm: “Lúc ấy, rượu say rồi, còn nghĩ được gì nữa đâu! Rượu say thì dễ bốc đồng, bốc đồng lên là đi ngay ấy mà!”

Kiên thủ thỉ: “Trong hội này, có người cũng phải “đeo ba lô ngược” sau một đêm say sưa đấy! Sau phải vội vàng giải quyết hậu quả, rồi đâu lại vào đó!”

Hạnh cũng thú nhận, cô có bầu sau nhiều đêm overnight với người yêu trong trạng thái xỉn quá như thế! Có lần, vì say quá, Hạnh vừa đi vừa chửi thề ầm ĩ, văng tục bừa bãi rồi chẳng hiểu thế nào mà sáng hôm sau thấy mình tỉnh dậy trong … nhà nghỉ! Cũng không ít lần Hạnh phải chịu trận trả tiền vì đứng dậy sau cùng, còn những người khác đã “âm thầm rút lui”! Đã 2 học kì, Hạnh phải đổ cả học phí vào bù, rồi xoay sở kiểu khác.

Lần nào trước khi uống cũng đôi lần Hạnh tự nhắc nhở bản thân, nhưng cuộc vui làm cô … tặc lưỡi! Hội của Hạnh toàn những cô gái chân dài, độc thân nhưng không vui vẻ! Có đêm, các cô bạn nhậu xỉn đến 12h đêm rồi lại kéo nhau đi hát hò nhảy nhót, dọn sạch cả bàn rồi nhảy lên đó múa may quay cuồng đến 4 giờ sáng rồi cả lũ dạt về một nhà nghỉ ngủ đến nửa buổi chiều hôm sau mới tỉnh!