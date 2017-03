Khi thầy làm... “cô nuôi dạy trẻ”

Thầy mầm non duy nhất



Trần Đỗ Hoàng Anh là thầy mầm non duy nhất trong số các giáo viên mầm non được nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” 2011 của Thành đoàn TP.HCM. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực, sáng kiến giúp trẻ phát âm rõ lời, ham thích đến lớp cũng như ghi nhận quá trình lao động, tích cực với hoạt động của chi đoàn trường, công tác xã hội của anh.