Khi thầy mang clip nữ sinh đánh nhau vào lớp dạy

Mỗi bài giảng là một cuộc kéo co Đó là những giây phút xúc động của tiết giáo dục công dân vừa diễn ra ở lớp 9/3 Trường THCS Bạch Đằng, TP.HCM, do thầy Trần Tuấn Anh đứng lớp. Biết học trò bận học, ít có thời gian đọc báo, xem tivi, thầy lẳng lặng ghi chép lại và tìm tư liệu những câu chuyện thời sự rồi mang lên lớp trò chuyện cùng học trò. “Mỗi bài giảng là một cuộc kéo co. Các em nghe đó, hiểu đó nhưng khi bước ra khỏi lớp thì xã hội với biết bao cám dỗ, nhan nhản game, bạo lực, kéo các em ra khỏi sự lương thiện và trở nên vô cảm, thực dụng. Dạy đạo đức, nhân cách không thể ngày một ngày hai mà phải mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày một ít, từng chút từng chút một. Những hình ảnh, câu chuyện có thật diễn ra xung quanh về tình cảm gia đình, về đạo hiếu, về những tấm gương vượt khó khiến các em xúc động và ghi nhớ sẽ từ từ gieo cho các em sự thánh thiện”. Người thầy đầy tâm huyết với môn giáo dục công dân tâm sự như vậy sau 45 phút của buổi học, khi đã khiến không ít học sinh mắt đỏ hoe bước ra khỏi lớp...