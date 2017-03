Khó thành hiện thực

Ngay tại quận Tân Phú, một quận nằm ở vùng ven của TPHCM, tỉ lệ học sinh (HS) được học 2 buổi/ngày của năm học này không những không tăng mà còn giảm xuống.

Giảm 3% so với năm học trước

“HS được học 2 buổi/ngày ngoài việc giảm tải được chương trình học chính khóa, các em còn có điều kiện để phát triển năng khiếu... Nhu cầu hiện nay của phụ huynh HS rất cao nhưng trường chúng tôi không thể đáp ứng được. Năm học này, trường tiếp tục phải giảm các lớp học bán trú để lấy chỗ học vì HS quá đông” - ông Trương Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hương, Q. Tân Phú, TPHCM, nói.

Năm học 2007-2008, toàn trường có 1.700 HS học ở 39 lớp, số lượng này là quá đông so với ngôi trường chỉ có 22 phòng học.

Năm học 2004-2005, Trường Tiểu học Tân Hương được khánh thành và đi vào hoạt động. Năm học đó, trường tiếp nhận 1.100 học sinh, một nửa trong số này được học 2 buổi/ngày. Nhưng kế hoạch một ngôi trường chuẩn với sĩ số 35 em/lớp đã không duy trì được ở những năm học tiếp theo do số học sinh tăng quá nhanh. Từ chỗ có 50% học sinh được học bán trú năm học 2004-2005, đến năm học này tỉ lệ đó đã giảm xuống còn chưa đầy 25%. Với quy mô ngôi trường chỉ có 22 phòng học lại tiếp nhận tới 1.700 học sinh ở 39 lớp thì việc phải giảm tỉ lệ, giảm lớp bán trú là chuyện dễ hiểu.

Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Trưởng Phòng Giáo dục quận Tân Phú, cho biết đây không phải là trường hợp đặc biệt bởi trong năm học 2007-2008, số lượng học sinh ở bậc tiểu học tăng 1.909 em so với năm trước, trong khi đó số lượng phòng học đưa vào sử dụng mới lại không nhiều.

Để giải quyết chỗ học cho các em, quận phải tăng sĩ số 45 em/lớp, đồng thời thực hiện giảm các lớp học 2 buổi/ngày ở nhiều trường. Hiện tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày là 20,9%, giảm gần 3% so với năm học trước.

Toàn TP không tăng

Sở dĩ tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày không tăng trong năm học qua vì số học sinh gia tăng quá nhanh.

Theo ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2006-2007 ở bậc tiểu học số lượng học sinh tăng 10.615 em so với năm học trước đó, trong khi mỗi năm TP chỉ đưa vào sử dụng thêm khoảng 1.000 phòng học cho tất cả các bậc học. Dự đoán, năm học 2007-2008, số lượng học sinh tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học trước. Trong khi đó, việc xây dựng trường lớp còn chậm chưa đáp ứng được nhu cầu. Năm học này, toàn TP có 882 phòng học mới đưa vào sử dụng ở các bậc học. Do đó, tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học năm học này nhìn chung không tăng so với năm học trước. Số liệu sơ bộ của Sở GD-ĐT TPHCM cho thấy tỉ lệ của năm học này chưa tới 70%, năm học trước là 68,2%.

Kinh tế phát triển, nhu cầu được học 2 buổi/ngày của phụ huynh học sinh rất cao. Đến năm 2010, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày vẫn là bài toán khó giải cho ngành giáo dục TPHCM.