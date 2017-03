Khoa Quốc tế-ĐH Quốc gia HN xét tuyển NV 2, 3

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo xét tuyển NV2, 3 cho các ngành học Kế toán, do Đại học Help (Malaysia) và Đại học Nothumbria (Anh) cấp bằng và Khoa học ngành Quản lý, do Đại học Keuka (Mỹ) cấp bằng.

Những thí sinh đạt điểm sàn của Bộ Giáo dục - Đào tạo (khối A, D là 13 điểm; khối B, C là 14) có thể đến nộp hồ sơ xét tuyển vào Khoa Quốc tế từ ngày 31/8/2011.



Những thí sinh không đạt điểm sàn có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng 3 nếu đạt được các yêu cầu sau: kết quả học tập trung bình chung năm lớp 12 đạt 6,5, tham gia và vượt qua khóa học tiếng Anh dự bị đại học trong 10 tháng và bổ sung kiến thức, đạt các điều kiện cần thiết theo yêu cầu, đòi hỏi của đại học nước ngoài.



Đối với những thí sinh đạt điểm sàn của ĐHQGHN (khối A đạt 16 điểm; khối D đạt 17 điểm cho 3 đầu điểm hoặc 24 điểm, trong đó môn Ngoại ngữ đã nhân đôi) có thể đăng ký vào học ngành Kinh doanh quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh và ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, giảng dạy bằng tiếng Nga, do ĐHQGHN cấp bằng.



Khoa Quốc tế cũng xét tuyển sinh viên cho hai ngành Nha khoa, do Đại học Nantes (Pháp) cấp bằng, và Kinh tế - Quản lý, do Đại học Paris Sud 11 cấp bằng.



Yêu cầu với ngành Nha khoa là thí sinh phải đạt 21 điểm trong kỳ thi đại học (áp dụng với cả ba khối A, B, D). Yêu cầu xét tuyển hồ sơ với ngành Kinh tế - Quản lý là thí sinh phải đạt điểm sàn của ĐHQGHN (khối A - 16, khối B - 20 và khối D - 17).



Khoa Quốc tế là một trong những đơn vị công lập tổ chức các chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo chuẩn và chất lượng quốc tế.



Từ năm 2002 đến nay, Khoa tổ chức đào tạo liên kết quốc tế với hơn 30 trường đại học được kiểm định và công nhận tại Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Canada, Hà Lan... Theo Thúy Ngà ( VNN)

