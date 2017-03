Khối ngành quân đội, công an: Xu hướng chọn nghề mới

Theo sự đánh giá của các chuyên gia, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 có nhiều biến động trong việc tuyển sinh các ngành nghề. Đặc biệt là các ngành thuộc khối tài chính, ngân hàng, sư phạm... do sự bão hòa nguồn nhân lực. Hơn thế nữa, tỉ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tăng mạnh trong những năm gần đây. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến thí sinh chuyển sang quan tâm hơn đến khối ngành quân đội, công an.

Khối ngành quân đội, công an: Những ưu tiên đặc biệt

Thí sinh trúng tuyển vào các trường khối ngành quân đội được bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng học phí, được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học tập.

Sau từng năm học, những học viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo quy định.

Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ được phong quân hàm và bố trí việc làm ổn định dựa theo thành tích học tập.

Điểm mới trong kỳ tuyển sinh 2013

So với năm 2012, nhiều trường thuộc khối công an đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. Cụ thể: Đại học Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân tăng 160 chỉ tiêu, Đại học Phòng cháy chữa cháy tăng 380 chỉ tiêu, Đại học Cảnh sát nhân dân tăng 90 chỉ tiêu...

Năm nay, các trường công an đều bổ sung khối thi A1, riêng Đại học Phòng cháy chữa cháy vẫn chỉ tuyển sinh khối A đối với cả chỉ tiêu đào tạo cho công an và đào tạo cho các ngành dân sự.

Riêng số lượng tuyển sinh của từng khối tại Học viện Quân y chỉ tiêu khối A là 1/4, khối B là 3/4; Trường Đại học Chính trị (sĩ quan chính trị) chỉ tiêu khối A là 1/3, khối C là 2/3 so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Đặc biệt năm nay, kết quả thi của các trường thuộc khối ngành này sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi có kết quả thi chính thức trong và ngoài quân đội. Ban thí sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ công bố điểm chuẩn sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn.

Mặc dù có những ưu tiên về học phí, điều kiện sinh hoạt và công việc sau khi ra trường, nhưng để theo học khối ngành này đòi hỏi thí sinh phải đáp ứng những điều kiện khắt khe về sức khỏe, học lực, lý lịch và thích nghi với môi trường “kỷ luật thép” của quân đội.

VŨ HẠNH