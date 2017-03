Khởi tố ông hiệu trưởng mua dâm học sinh

(PL)- Ngày 11-9, ông Thẩm Quang Biển, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) xác nhận cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang) do đã có hành vi mua dâm trẻ em.

Cũng theo ông Biển, ngày 7-9, cơ quan này tiến hành bắt khẩn cấp ông Xương tại nhà riêng ở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Liên quan đến trường hợp này, Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cho biết đây là trường hợp cá biệt nhưng cũng là bài học cho toàn ngành giáo dục. Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Giang gửi ngay văn bản nhắc nhở toàn ngành thực hiện việc nâng cao đạo đức nhà giáo. Sở GD&ĐT Hà Giang cũng đã đình chỉ công tác ông Xương và tạm thời cử một hiệu phó điều hành hoạt động của trường. T.NHƯ