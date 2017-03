Khởi tố vụ án và khởi tố bị can vụ cán bộ xài bằng giả

Ngày 15/10/2010, ông Lê Công - Trưởng Công an huyện Mộc Hóa (Long An) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can vụ làm giả bằng tốt nghiệp THPT.

Như đã đưa tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã phát hiện đường dây làm bằng tốt nghiệp THPT giả, mà người tiêu thụ hầu hết là cán bộ cấp xã, phường, thị trấn trên khắp tỉnh Long An. Đã có trên 100 cán bộ bị phát hiện xài bằng giả, được đóng dấu của Trường cao đẳng Nghề số 8 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Kỳ Quan (LĐ)