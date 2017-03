Không biết mình làm hiệu trưởng

Liên quan vụ việc này, Phòng nội vụ huyện Cần Đước xác nhận có quyết định bổ nhiệm cô V.H. làm hiệu trưởng. Chưa rõ vì sao quyết định không được chuyển đến cô.Theo bà Lê Thị Phương (chủ đầu tư trường), từ trước đến nay trường không có hiệu trưởng. Trường chỉ thuê cô Trần Thị Thanh Bình (chuyên viên khối mầm non của Phòng giáo dục) hỗ trợ chuyên môn quản lý, điều hành, đồng thời có báo với Phòng GD-ĐT là có người của phòng hỗ trợ nên không cần hiệu trưởng.



Bà Phương khẳng định không hay biết gì về việc cô V.H. được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Phương Trang. Thậm chí năm 2008 có đoàn đến kiểm tra toàn diện Trường mầm non tư thục Phương Trang nhưng không hề hay biết việc trường không có hiệu trưởng.



Theo bà Phương, trước đây cô V.H. có đến nộp đơn xin việc tại Trường Phương Trang. Bà đã chuyển hồ sơ của cô V.H. cho cô Thanh Bình và không thấy phản hồi gì. Phòng giáo dục cũng không yêu cầu nhà trường phải tìm người làm hiệu trưởng nên suốt nhiều năm hoạt động, Trường Phương Trang không có hiệu trưởng điều hành. Đầu năm 2011, do cô Thanh Bình không tiếp tục hỗ trợ bà Phương nữa nên nhà trường tuyển hiệu trưởng.



Ông Trương Văn Hiệp, phó Phòng GD-ĐT huyện Cần Đước, cho biết đang thanh tra làm rõ vụ việc. Điều đáng nói, hồ sơ kiểm tra tại Trường Phương Trang có nêu lý do hiệu trưởng bận đi học ở TP.HCM, không hề thể hiện là trường này không có hiệu trưởng.





Theo NGỌC HẬU (TTO)