Không bỏ tiêu ngữ "CHXHCN Việt Nam" trên văn bằng

Liên quan tới những mối quan tâm của bạn đọc về câu chuyện VBCC, PV có hỏi thêm một số thông tin khác như số lượng phôi VBCC của các loại hình đạo tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân được in hàng năm, những bất cập nảy sinh của quy định hiện hành về VBCC... Đáng lưu ý, cũng trong ngày 5/11, Bộ GD-ĐT có công văn giao trách nhiệm in và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên tới Giám đốc các ĐH, học viện; hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ. Liệu động thái này nằm trong lộ trình phân cấp tạo điều kiện cho các trường tự chủ hơn trong việc đào tạo, in ấn, quản lý và cấp chứng chỉ cho học viên? Nếu có chủ trương như vậy, thì đến khi nào sẽ giao trách nhiệm này cho các cơ sở đào tạo?Về những nội dung này, ông Thanh cho biết, cần thêm thời gian để tổng hợp thông tin.