Không chấm điểm tiểu học: Không gì ầm ĩ!

Ở Thụy Sĩ, con tôi đang học tiểu học, lớp 4 tương đương lớp 2 Việt Nam. Các đánh giá và nhận xét của giáo viên đều tập trung vào việc tiến bộ của HS. Các phiếu đánh giá nhận xét được lưu vào hồ sơ nên các giáo viên của lớp sau có thể biết và so sánh sự tiến bộ hay thụt lùi của HS. Không bao giờ có sự phân loại HS và càng không có so sánh giữa các bạn trong lớp (họ rất kỵ nếu mình hỏi thêm giáo viên là so với các bạn thì cháu thế nào...). Mục tiêu giáo dục là tập trung vào sự phát triển hết năng lực của các con. TRỊNH HỒNG MINH (Thụy Sĩ) Cái khác biệt quan trọng nhất trong việc đánh giá ở các nước và Việt Nam theo tôi là quan điểm đánh giá để làm gì? Ở Việt Nam, đánh giá là để xếp hạng, trong khi đó ở các nước tiên tiến, đánh giá là để so sánh quá trình tiến bộ của bản thân. Hai cái này thể hiện hai quan điểm triết lý sống hoàn toàn đối ngược nhau. Chúng ta thì cứ theo cách nghĩ: Mình tiến bộ thế nào chẳng quan trọng bằng mình so sánh với người khác thế nào. Còn ở các nước tiên tiến thì quan điểm giáo dục của họ là cổ vũ cho sự tiến bộ của từng cá nhân. Cách đánh giá như họ giúp cho thầy giáo, cha mẹ lúc nào cũng có thể nhìn thấy sự tiến bộ của HS và luôn có thể động viên một cách thiết thực đúng như nguyên tắc giáo dục “khen ngợi sự nỗ lực chứ không phải kết quả”. VŨ THƯỜNG (Hà Nội) Bộ GD&ĐT quy định từ ngày 15-10, việc đánh giá HS tiểu học trên cả nước được thực hiện theo Thông tư 30/2014 do Bộ vừa ban hành, trong đó nhấn mạnh không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên. Hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đang xây dựng hướng dẫn thực hiện việc đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 30. Dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn, chậm nhất cũng phải có trước ngày 15-10 để các trường, giáo viên có cơ sở thực hiện. Đồng thời, Sở cũng sẽ tổ chức các buổi tập huấn cho giáo viên để làm sao việc đánh giá HS đồng bộ và hiệu quả. Ông NGUYỄN QUANG VINH, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM Hầu hết các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đều không đánh giá bằng điểm số đối với HS tiểu học. Các nước Mỹ, Anh, Úc, Bỉ, Singapore… thì đến hết lớp 5 không đánh giá bằng điểm số; cao hơn như Nhật thì hết lớp 6, Na Uy hết lớp 7, Đan Mạch hết lớp 8 HS mới được đánh giá bằng điểm số.