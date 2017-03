Không cho trường tư dạy luật, báo chí vì ngại?

Ông Võ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tư thục Phương Đông, Đà Nẵng: Rào cản vô lý! Bản thân tôi không chấp nhận một số trường vẫn tổ chức tuyển sinh, đào tạo trong khi không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ giảng viên…Thế nhưng nếu vì lý do đó mà Bộ cấm tất cả trường tư thục sẽ là bất công. Đây sẽ là rào cản nhu cầu học của rất nhiều sinh viên hiện nay và đi ngược với xu hướng phát triển một nền giáo dục hiện đại, tiên tiến. Chúng tôi có điều kiện thuê giáo viên giỏi, có điều kiện cơ sở vật chất tốt, thậm chí đang đào tạo rất tốt ngành, sinh viên ra trường được nhiều nơi tiếp nhận. Tại sao lại không được tiếp nhận sinh viên? Ông Vũ Như Cương, Phó Hiệu trường Trường dân lập Đông Đô, Hà Nội: Đừng phân biệt đối xử Nếu quy định trên được ban hành thì sẽ hình thành sự phân biệt đối xử hai loại hình đào tạo trong khi trường công, tư chỉ khác nhau về nguồn vốn đầu tư. Ngoài ra, nhà nước đang khuyến khích các trường tư nâng chất lượng giáo dục. Một luật sư giỏi, một nhà báo viết hay cũng không phải do họ được đào tạo trong một trường đại học “xịn”. Ở những nước có nền giáo dục phát triển, nhiều trường đại học tư thục vẫn đào tạo những chuyên ngành trên. Chẳng lẽ trường tư không đáng tin cậy, trình độ chính trị của giáo sư, phó giáo sư là thành viên nhà trường không vững vàng hay sao? GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Phải thống kê chất lượng đào tạo trước Việc Bộ GD&ĐT không cho phép đào tạo những ngành này cũng có cơ sở. Tuy nhiên, chúng ta đang trong quá trình hội nhập với nhiều nước. Vì vậy, muốn chuyển đổi những ngành phức tạp này sang một cơ sở tư thục thì cần có lộ trình, có thời gian. Chúng ta không nên so sánh kiểu “chất lượng đào tạo trường công lập tốt hơn trường tư thục”, bởi có nhiều trường tư thục tốt lắm chứ. Đã đến lúc Bộ GD&ĐT nên có thống kê về chất lượng đào tạo những mảng này tại các trường tư thục. Không có luật nào quy định uy tín của một cơ sở đào tạo mà người ta sẽ nhìn trực diện vào chất lượng đào tạo của các trường đó.