Không dán ảnh trên văn bằng, chứng chỉ

Bộ thống nhất in phôi văn bằng, chứng chỉ theo số lượng do các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đăng ký. Cơ sở giáo dục ĐH, TCCN chỉ được quyền in phôi văn bằng, chứng chỉ khi được bộ trưởng Bộ GD&ĐT ủy quyền bằng văn bản.

Người học có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc văn bằng không hạn chế về số lượng. Bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng có giá trị như bản chính. Ngoài ra, khi cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, nếu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc phát hiện văn bằng, chứng chỉ cần được chỉnh sửa thì có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ và từ chối không cấp bản sao. Việc thu hồi văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định thu hồi.

Về quy định ghi tiếng Anh trên bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH, bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì tên tiếng Anh của cơ sở giáo dục phải được xác định trong quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục.

Q.DŨNG