Không dạy trước chương trình cho trẻ 5 tuổi trong dịp hè

Đó là một trong những quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội trong công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2012. Cũng theo công văn này, phụ huynh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè. Nhà trường tuỳ theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên (GV), nhân viên, cơ sở vật chất… để xem xét việc tổ chức hoạt động hè.



Các trường tổ chức hoạt động hè báo cáo kế hoạch với phòng GD-ĐT. Việc tổ chức hoạt động hè được thực hiện khi phòng GD-ĐT đồng ý bằng văn bản. Các trường cần sắp xếp giảm bớt số cháu/lớp và bố trí cho GV được nghỉ hè. Ngoài ra cần phải quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với GV đi làm hè.



Bố trí đủ giáo viên để thực hiện kế hoạch giáo dục một ngày theo nội dung chăm sóc giáo dục trong hè. Trong trường hợp thiếu giáo viên, nhà trường kí hợp đồng với những GV có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn của cấp học mầm non và phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp.



Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu các trường mầm non khi tổ chức hoạt động hè cần phải đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi. Cụ thể, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.



Khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn phải có biện pháp khắc phục ngay. Đối với những đơn vị đang xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường, lớp cần có giải pháp đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có sự uỷ quyền của cha mẹ trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh không để trẻ một mình đến trường và về nhà.



Ban giám hiệu các trường cần phân công, bố trí ít nhất 2 GV/1lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp chưa đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ.



Dịp hè cũng là thời điểm phát sinh nhiều dịch bệnh nên về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong hè được Sở GD-ĐT Hà Nội đặc biệt quan tâm. Theo đó các trường mầm non thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, vệ sinh cho trẻ. Đối với những đơn vị có tổ chức ăn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm sạch, an toàn như trong năm học, tuyệt đối không mua thức ăn chế biến sẵn, đảm bảo đủ nguồn nước sạch sử dụng cho trẻ, tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn thực phẩm, nước uống sử dụng hàng ngày tại trường.



Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ và của GV, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè đặc biệt đối với bệnh Tay - chân - miệng



Để chống nóng cho trẻ trong dịp hè, Sở GD-ĐT Hà Nội các trường cần bố trí đủ quạt, phòng học thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên cho trẻ uống nước. Tốt nhất nên cho trẻ uống nước đun sôi, nơi nào có điều kiện đun nước râu ngô, bông mã đề, sài đất... cho trẻ uống.



Để phòng tránh việc lây lan dịch bệnh trong dịp hè, Sở GD-ĐT cũng đưa ra quy chế khắt khe trong việc đón và trả trẻ. Chỉ có những trẻ sức khoẻ bình thường mới được nhận vào lớp. Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà, đau mắt đỏ...), sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường cần được trả lại cho gia đình chăm sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh.



Trong trường hợp cá biệt cháu bị mệt nhẹ, phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc thì chỉ nhận các loại thuốc thông thường như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ho, thuốc bổ có hướng dẫn sử dụng cụ thể (về liều lượng, thời gian uống) và chữ kí xác nhận của phụ huynh. Nhân viên y tế của trường theo dõi sức khoẻ, cho trẻ uống thuốc và phối hợp với GV chăm sóc trẻ.





