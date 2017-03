Không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non

Theo đó, cần chú trọng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non. Đảm bảo 100% cơ sở giáo dục mầm non có đủ nhà vệ sinh phù hợp. Những nơi tổ chức ăn bán trú phải phối hợp với ngành y tế kiểm tra và cấp giấy phép bếp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, tuyệt đối không dạy trẻ viết chữ, không dạy trước chương trình lớp 1. Phấn đấu đến hết năm học 2010-2011 có ít nhất 90% số trường mầm non được trang bị máy vi tính.

LĐ