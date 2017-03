Không được để mất điện trong những ngày thi ĐH, CĐ

Trong đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, ngành, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp, phối hợp với các trường ĐH, CĐ bảo đảm an toàn và bí mật việc sao in và vận chuyển đề thi, bài thi; cung cấp điện ổn định trước ngày thi để sao, in đề thi và trong các ngày thi.



Tăng cường phương tiện giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh, có giải pháp giải tỏa giao thông, không để thí sinh đến thi muộn do ách tắc giao thông; đảm bảo thông tin liên lạc trước và trong ngày thi; hướng dẫn và tạo điều kiện, ăn, ở, đi lại cho thí sinh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án xử lý kịp thời khi xẩy ra thiên tai, hỏa hoạn.



Đặc biệt, Bộ GD-ĐT đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên trong toàn quốc tạo điều kiện cung cấp điện ổn định trong các ngày tổ chức các đợt thi tuyển sinh, kể cả trong tình trạng thời tiết bất thường.



Năm 2010, kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui được tiến hành trong 3 đợt: Đợt 1: Ngày 4 và 5/7/2010 thi đại học khối A, V; Đợt 2: Ngày 9 và 10/7/2010 thi đại học các khối B, C, D, H, M, N, T, R; Đợt 3: Ngày 15 và 16/7/2010 thi vào các trường cao đẳng.





Theo Hồng Hạnh (Dân trí)