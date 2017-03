Không được phép thi ĐH nhiều năm liên tiếp?

*Trả lời:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐH Quốc gia TPHCM lấy điểm chuẩn theo ngành. Do đó thí sinh đăng ký dự thi ở ngành nào chỉ được tham gia xét tuyển ở ngành đó mà không được phép tham gia xét tuyển ở ngành khác.

Điều đó có nghĩa là: Nếu em không đủ điểm vào ngành công nghệ sinh học thì không được phép chuyển sang ngành sinh học cho dù đủ điểm. Nói cách khác là em trượt NV1.

Cho em hỏi nếu đỗ NV1 thì sẽ không được xét NV2 và NV3 phải không?( luan_bk5@yahoo.com )

Hoàn toàn đúng như vậy. Để tham gia xét tuyển NV2 và NV3 thì thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận điểm thi số 2 và số 3. Giấy chứng nhận điểm thi chỉ cấp khi thí sinh trượt NV1 và có điểm thi bằng từ mức điểm sàn ĐH, CĐ do Bộ GD-ĐT quy định trở lên. Khi thí sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được cấp giấy này do đó không thể tham gia xét tuyển NV2 và NV3.

Em là thí sinh tự do. Em dự định thi vào ÐH Kiến trúc và ÐH Sư Phạm TPHCM. Em muốn nộp đơn theo tuyến sở GD ÐT nhưng không biết nộp ở đâu. Ban tư vấn có thể cho em địa chỉ nơi nộp hồ sơ được không? Em ở quận 5. (bob_vip11@yahoo.com )

Tại TP.HCM, em có thể nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT TP.HCM (47 Lý Tự Trọng, quận 1) hoặc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM (3 Công Trường Quốc Tế, quận 3).

Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các điểm thu nhận hồ sơ của Sở GD-ĐT từ ngày 10-3 đến 10-4-2008. Sau thời hạn này, từ ngày 11 đến 17-4-2008, thí sinh chưa nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT thì nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi.

Em là thí sinh tự do, đến bây giờ em vẫn chưa làm hồ sơ ĐKDT vì thế em muốn hỏi hạn nộp hồ sơ ĐKDT là đến ngày bao nhiêu? Và nộp ở Phòng GD-ĐT của huyện hay nộp trực tiếp tại trường của em dự thi? (tremaikogia2001@yahoo.com )

Hạn nộp hồ sơ ĐKDT theo tuyến Phòng, Sở GD-ĐT địa phương là hết ngày 10/4.

Sau thời gian này thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho trường ĐKDT từ ngày 11-17/4. Hết ngày 17/4 sẽ chốt không thu hồ sơ ĐKDT nữa.

Hiện tại em có thể nộp tại Phòng GD-ĐT huyện đến hết ngày 10/4.

Chúc em thành công!

Em muốn hỏi là khi mình rớt NV1 thì mình có thể nộp NV2 vào nhiều trường hay chỉ một trường. Khi nào cáctrường mới thông báo chỉ tiêu NV2?( thangbekechuyentinh2000@yahoo.com )

Em chỉ có thể đăng ký NV2 vào một trường duy nhất mà thôi vì giấy chứng nhận điểm thi chỉ cấp 1 lần.

Trong khi đó hồ sơ đăng ký xét tuyển yêu cầu phải có giấy chứng nhận điểm thi và đóng dấu đỏ của trường thí sinh ĐKDT trước đó. Do đó em không thể photo hay công chứng giấy chứng nhận điểm thi để nộp cho nhiều trường được.

Sau ngày 25/8 các trường có nhu cầu sẽ công chỉ tiêu xét tuyển NV2. Dân trí sẽ cập nhật đầy đủ những thông tin này. Do đó em chịu khó theo dõi Dân trí thường xuyên nhé.

Em ở Phú Thọ nhưng hiện đang ôn thi tại Hà Nội. Vừa rồi em mua hồ sơ ĐKDT tại Hà Nội, nhưng lại về Phú Thọ xin dấu, như vậy có được không? và có được công điểm khu vực không? ( bexinh_ghetanh_yeuanh@yahoo.com )

Việc em quay về Phú Thọ xin dấu là hoàn toàn hợp lệ. Theo quy định tuyển sinh thì thí sinh tự do phải xin dấu xác nhận tại công an phường, xã nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

Điểm ưu tiên khu vực vẫn được tính trong kì thi tuyển sinh năm nay không kể thí sinh tự do hay đang học THPT. Nếu em học THPT trước đó thuộc khu vực ưu tiên thì vẫn được cộng điểm.

Em là con thương binh dưới 81%, hiện học tại trường thuộc khu vực I thì tổng điểm ưu tiên em có thể nhận là bao nhiêu khi thi đại học?( nguyenhong4277@yahoo.com)

Em là con thương binh mất sức lao động dưới 81% nên thuộc đối tượng 06 nhóm ưu tiên 2. Khi thi ĐH được cộng tối đa 1 điểm.

Em học THPT ở khu vực KV1 nên được cộng tối đa 1,5 điểm ưu tiên khu vực.

Như vậy em sẽ được cộng tối đa 2,5 điểm nếu tham dự kì thi ĐH, CĐ.

Nếu thi liên tiếp 3 năm ĐH có được không? Em nghe nói chỉ được phép thi 2 năm liên tiếp chứ không được thi 3 năm liên tiếp? (thanhchung1705@yahoo.com.vn)

Thông tin em nghe hoàn toàn không đúng. Việc thí sinh dự thi ĐH 1 lần hoặc nhiều lần liên tiếp là quyền của thí sinh, không có quy chế nào cấm thí sinh thực hiện điều đó.

Tuy nhiên đối với một số trường mang tính đặc thù như công an, an ninh, các ngành năng khiêu yêu cầu về tuổi tác. Do đó nếu em quá độ tuổi cho phép thì không được đăng ký dự thi vào khối các trường này.

Xin cho em hỏi, em có em gái sắp thi đại học vào trường Đại học Hà nội, ngành quản trị kinh doanh thi bằng khối A, em ấy học xong cấp 3 nhưng tiếng anh chỉ ở mức trung bình khá, ngữ pháp thì ổn nhưng vốn từ và khả năng nói hơi yếu. Vậy khi vào nhập học thì thời gian học tiếng Anh ban đầu là bao lâu, và có tách riêng với chương trình học đại cương không, hay học cũng như bình thường? (dosonghan@gmail.com)

Theo thông tin từ Phòng đào tạo Nhà trường thí sinh thi đầu vào khối A nếu trúng tuyển sẽ có ít nhất 1 năm học về ngoại ngữ để nâng cao trình độ, sau đó mới bắt tay vào học chuyên ngành đào tạo.

Do đó nếu em bạn có kiến thức thì hẳn sẽ không quá khó khăn khi theo học tại trường.

Ban tư vấn tuyển sinh