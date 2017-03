Không minh bạch phần ăn của 300 trẻ

Phòng GD&ĐT TP Cà Mau vừa công bố kết luận kiểm tra tại Trường Mầm non Rạng Đông, xã Tắc Văn, TP Cà Mau (trường đạt chuẩn quốc gia). Theo đó, trường hầu như không có sai phạm gì và Phòng chỉ đề nghị hiệu trưởng, chín cô giáo có đơn tố cáo cùng rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, những vấn đề mà các cô giáo tố cáo thêm như hiệu trưởng bớt phần ăn của trẻ, tư túi tiền đóng góp hàng chục triệu đồng thì Phòng không xác minh, kết luận vì “không đủ thời gian”.

Theo tài liệu chúng tôi có được, đầu năm học 2014-2015, Trường Mầm non Rạng Đông vận động thu tiền đóng góp cơ sở vật chất từ phụ huynh. Đa phần phụ huynh đều đóng góp theo tinh thần tự nguyện. Mỗi phụ huynh đóng góp phổ biến từ 200.000 đến 1 triệu đồng, rất ít phụ huynh không đóng. Về số tiền này, lãnh đạo nhà trường công khai trước tập thể và phụ huynh chỉ 26,5 triệu đồng.

Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia Rạng Đông, nơi bị các giáo viên tố cáo là không minh bạch suất ăn của trẻ, tiền đóng góp của phụ huynh. Ảnh: TV

Chưa rõ con số này là thực hay ảo, chúng tôi đề nghị nhà trường công bố con số chính thức thì nhà trường cung cấp danh sách 183 phụ huynh đóng góp với tổng số tiền là 54 triệu đồng.

Theo các cô giáo, hầu hết phụ huynh nào cũng ủng hộ tiền cơ sở vật chất nhưng danh sách chỉ có 183 phụ huynh đóng góp là vô lý nên họ yêu cầu làm rõ điều này.

Trong thực đơn hằng ngày của trẻ, từ tháng 9-2014 đến tháng 1-2015 thể hiện ngày nào nhà trường cũng mua trái cây và yaourt với số tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng/ngày. Thế nhưng các cô giáo khẳng định là thực tế trẻ chỉ được ăn hai món này hai lần/tuần. Ngoài ra, lãnh đạo trường còn báo cáo sĩ số học sinh ít hơn so với thực tế 3-6 em/lớp (trường có tám lớp). “Việc làm này dẫn đến hậu quả là phần ăn của các cháu bị giảm so với khẩu phần do phụ huynh đóng góp, do phải chia sẻ cho các cháu bị bỏ ngoài danh sách. Đồng thời, số tiền học phí của các em bị bỏ ngoài danh sách cũng sẽ không được nộp về kho bạc như quy định” - một cô giáo của trường nói.

Lý giải về số tiền quyết toán khống yaourt và trái cây trong bốn tháng của học kỳ I, Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Mai nói: “Ghi vậy là để dồn về cho kỳ II, do kỳ I trẻ lạ trường ăn ít”.

Ông Trần Xuân Hải, Phó phòng GD&ĐT TP Cà Mau, tổ trưởng tổ xác minh, cho biết: “Khi tổ kiểm tra xác minh đã làm việc, các cô giáo mới tố cáo thêm những nội dung mới như trường xén bớt phần ăn của trẻ… Nhưng các cô nói muộn, tổ không còn đủ thời gian xác minh thêm”.