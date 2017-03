Không phải công chức, không được chuyển công tác?

Giáo viên Trương Thị Uyên Nhi từ Đồng Nai cho biết 12 năm qua, cô luôn là giáo viên dạy giỏi môn địa lý tại một trường THCS tỉnh Đồng Nai. Cách đây hai năm, cô Nhi lập gia đình tại TP.HCM, chồng làm bác sĩ tư, gia đình kinh tế ổn định. Hai vợ chồng cô đã có nhà và hộ khẩu tại quận 7. Nhưng vì “vợ chồng hai nơi” nên cả hai người không yên tâm công tác, thậm chí vợ chồng lục đục và không dám sinh con. “Phòng Giáo dục quận 7, rồi UBND quận 7 đã ra quyết định tiếp nhận tôi về công tác. Nhưng tôi không hiểu thiếu điều kiện gì mà không được Sở chấp thuận?” - cô Nhi bức xúc.

Tại Phòng Giáo dục quận 7, quận Tân Phú, Tân Bình... cũng có hàng loạt giáo viên diện xin thuyên chuyển với lý do “hợp lý hóa gia đình” như trường hợp cô Nhi bị từ chối.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 6-2008, Sở GD-ĐT TP.HCM ra quyết định 1116/GDĐT-TC về việc hướng dẫn thủ tục thuyên chuyển giáo viên công tác từ tỉnh, thành phố khác về TP.HCM hoặc từ TP.HCM về tỉnh, thành phố khác năm học 2008-2009. Trong đó có quy định điều kiện tiếp nhận giáo viên xin thuyên chuyển do hợp lý hóa gia đình bao gồm: “công chức, viên chức có chồng (hoặc vợ) hiện là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân đang công tác ổn định và thường trú tại thành phố...”.

Như vậy, so với các quy định trước đây, năm nay quy định mới đưa ra thêm một điều kiện khá khắc nghiệt là giáo viên xin thuyên chuyển với lý do hợp lý hóa gia đình thì vợ (hoặc chồng) phải là công chức. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong số 262 giáo viên xin thuyên chuyển về TP.HCM năm nay, trên 90% giáo viên có vợ (hoặc chồng) làm nghề tự do, có thu nhập và nhà cửa ổn định... Họ sẽ không được tiếp nhận về thành phố công tác. Trong khi đó, năm học này TP.HCM thiếu trên 4.000 giáo viên các cấp học, kể cả việc mở rộng đối tượng tuyển là giáo viên có KT3 tại TP.HCM nhưng cuối cùng chỉ tuyển được trên 2.500 giáo viên.

Lãnh đạo một phòng giáo dục đề nghị: “Sở GD-ĐT TP.HCM sớm xem xét lại vấn đề giải quyết thuyên chuyển giáo viên về TP.HCM. Không nên vì quy định khắc nghiệt trên mà hàng trăm giáo viên có tâm huyết với nghề nhưng thuộc diện “ngoài công chức” đành phải chịu thua thiệt hoặc đành bỏ việc!”.