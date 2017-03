Không tăng giá sách, Nhà xuất bản Giáo dục vẫn lãi

Trả lời phỏng vấn của Báo Pháp Luật TP.HCM hôm qua (9-5), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng: “Nếu Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) không tăng giá sách giáo khoa (SGK) lên 10% thì các nhà in sẽ bỏ hết vì nguyên liệu giấy để in rất cao. Họ còn khẳng định dù đã trúng thầu nhưng vẫn bỏ. Ngay cả Hiệp hội In cũng gửi văn bản như tối hậu thư cho NXBGD, nếu không tăng giá thì không in”.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Dòng - Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp In Trần Phú. Ông Dòng thừa nhận: “Đúng là có chuyện như vậy. Đầu năm 2008, khi các nhà in đã in được 15% lượng SGK đã ký hợp đồng với NXBGD thì các nhà máy cung ứng giấy đều thông báo tăng giá giấy. Trong hoàn cảnh đó, các nhà in hoang mang, không chịu mua giấy theo giá mới tăng vì như thế, mỗi nhà in phải chịu lỗ trên 300 triệu đồng/gói thầu (mỗi gói thầu khoảng 300 tấn giấy)”.

Hiệp hội In đề nghị tăng giá

Theo ông Dòng, trước tình hình cấp bách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ giao và phát hành SGK năm học 2008-2009, ngày 15-3, Hiệp hội In Việt Nam có văn bản gửi đến NXBGD nói rõ: “Do giá giấy tăng đột ngột nên các nhà in rất hoang mang và đang chờ NXBGD có hướng giải quyết theo những kiến nghị của Hiệp hội In Việt Nam”.

Thực tế, từ cuối năm 2007 đến nay, giá giấy in sách báo tăng từng ngày, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của ngành in, xuất bản trong nước. Hầu hết các yếu tố chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp in như nguyên vật liệu giấy in, nhiên liệu... đều tăng mạnh. Chưa kể là biểu giá in gia công SGK của NXBGD được xây dựng từ năm 2005 đến nay vẫn còn được áp dụng nhưng đã chênh lệch khác xa so với chi phí thực tế. Nếu biểu giá công in này vẫn áp dụng tiếp tục thì các nhà in phải chịu lỗ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh.

Vì các lý do trên, ngày 26-4, Hiệp hội In Việt Nam tiếp tục có công văn khẩn thiết đề nghị NXBGD điều chỉnh giá in gia công SGK tăng lên mức từ 5% đến 10%. Và cùng ngày 26-4, Tổng Giám đốc NXBGD Ngô Trần Ái đã ra quyết định tăng đơn giá in gia công lên 5%, áp dụng thống nhất đối với các hợp đồng in gia công đã được NXBGD ký kết với các nhà in.

Chỉ giảm lãi chứ không lỗ!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ cuối năm 2007 đến nay, Công ty cổ phần Giấy Tân Mai đã thông báo đến Hiệp hội In Việt Nam bốn đợt tăng giá giấy nguyên liệu. Trong vòng chưa đầy nửa năm, giá giấy dùng in SKG tăng 16,7%, từ 14.520.000 đồng lên 16.940.000 đồng/tấn. Đó là chưa kể giá giấy dùng in bìa sách tăng trên 20%. Bình quân cả giấy in bìa, ruột SGK tăng hai triệu đồng/tấn.

Theo tính toán của một nhà in lớn tại TP.HCM, năm 2008, NXBGD đấu thầu 53 gói thầu, mỗi gói khoảng 200 tấn giấy nguyên liệu. NXBGD phải sử dụng đến 10.600 tấn giấy, cộng thêm 12.000 tấn giấy in bìa. Như vậy, NXBGD phải sử dụng tổng cộng 25.000 tấn giấy trong năm này. Theo mức giá giấy bình quân tăng hai triệu đồng/tấn thì chi phí bù lỗ của NXBGD khoảng 50 tỷ đồng. Đó là chưa kể phần tăng giá công in, phí vận chuyển... khoảng 15 tỷ đồng nữa.

Tuy nhiên, nhiều giám đốc nhà in cho rằng mức lợi nhuận của NXBGD hàng năm từ 60 tỷ đến 90 tỷ đồng. Như vậy, nếu chịu đựng mức bù lỗ giá giấy tăng như năm nay (khoảng 65 tỷ đồng) thì NXBGD sẽ mất đi phần lãi chứ hoàn toàn không thể nói là lỗ. Chưa kể NXBGD còn một khoản lợi nhuận lớn từ việc in sách tham khảo!

Giải pháp nào để không tăng giá?

Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn, ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc gia, đặt vấn đề: “Các nước 10 năm mới in lại SGK một lần. Tại sao ở Việt Nam, năm nào cũng in lại hàng triệu bản? NXBGD chiết khấu giá thành SGK phát hành đến 24% giá bìa trong khi NXBGD độc quyền phát hành SGK. Tại sao không đưa về các thư viện rồi bán lẻ cho học sinh hay cho các em mượn thì đâu phải chiết khấu phát hành cao như vậy? Phải chăng vì được độc quyền trong việc in ấn, phát hành nên NXBGD mới có thể thoải mái thay SGK một cách vô tội vạ như vậy?”.

Theo ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam, có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề tăng giá SGK hiện nay. Đó là NXBGD tiết kiệm chi phí các khâu hoạt động, giảm mức lãi, giảm chiết khấu phát hành hoặc Chính phủ có quyết sách hỗ trợ bù lỗ cho NXBGD. Cuối cùng, trong trường hợp bất đắc dĩ lắm mới tăng giá SKG lên như hiện nay.

Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Văn Dòng đề nghị: “Chính phủ xem xét chính sách thuế đối với giấy in, cần hạ thấp mức thuế nhập khẩu giấy xuống còn khoảng 5% đến 10%. Vì hiện nay giá thuế nhập khẩu giấy in từ các nước ngoài khối ASEAN phải đóng tới 32% thì quá cao (trong khi mức thuế này ở Singapore là 0%)”. Mặt khác, cần giảm định lượng giấy in SGK cho mỏng hơn, chi phí giấy in sách sẽ giảm, giá thành bộ SKG sẽ giảm theo, sách lại nhẹ ít ảnh hưởng sức khỏe học sinh. Riêng phần công nghệ đóng sách, thay vì may chỉ như lâu nay thì chuyển sang dán keo vẫn đảm bảo chất lượng mà giảm được giá thành...