Không thể đồng tình với “chuẩn” phân loại trẻ!

Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo “Chuẩn phát triển của trẻ năm tuổi”. Có ý kiến đồng tình với việc cần có tài liệu tham khảo cho giáo viên nhưng có rất nhiều ý kiến cho rằng bộ chuẩn không có căn cứ khoa học và một lần nữa cái “tầm nhìn” ghi nợ lên văn bằng tốt nghiệp lại biến tướng thành ghi vào hồ sơ phân loại trẻ “đạt chuẩn, dưới chuẩn”. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những ý kiến góp ý cho dự thảo.

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH:

Không thể áp dụng đại trà

Có ba “thiếu sót” mà dự thảo chưa làm rõ. Đó là trước khi đưa ra dự thảo để lấy ý kiến, cần phải có một số hội thảo về kỹ thuật, hội thảo về tư vấn bao gồm các chuyên gia tâm lý, giáo dục, hội thảo ở một số vùng, miền với các đối tượng có liên quan như cha mẹ, giáo viên để có thể góp ý cụ thể từng chi tiết. Thứ hai, Bộ GD&ĐT phải có sự thử nghiệm ở nhiều vùng miền, trên các đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, khi ban hành, Bộ phải có ngưỡng dành cho từng đối tượng chứ không thể áp dụng đại trà cho khoảng tám triệu trẻ dưới năm tuổi hiện nay và đối với tất cả các vùng, miền được. Chẳng hạn, trẻ năm tuổi sống tại vùng một (thành phố) có thể áp dụng 125 chỉ tiêu, 29 chuẩn. Nhưng với trẻ vùng hai (xa hơn thành phố) chỉ có thể đạt 100 chỉ số, 20 chuẩn; trẻ vùng ba (vùng núi, vùng khó khăn, trẻ em là dân tộc thiểu số) chỉ là 90 chỉ số, 10 chuẩn...

Bộ chuẩn này chỉ nên là những mục đích tham khảo về vấn đề phát triển của giáo dục mầm non và chưa thể áp dụng với trẻ em ở những vùng núi khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tim bẩm sinh... Bộ GD&ĐT nên xem xét và bổ sung thêm những chi tiết này.

Để đánh giá đầy đủ 125 chỉ số cho mỗi đứa trẻ đòi hỏi giáo viên phải có chuyên môn sâu. Nhưng làm thế nào để giáo viên có kiến thức chuyên sâu, am hiểu những kiến thức đó thì không phải đơn giản. Vì vậy, nếu đưa ra “chuẩn” đánh giá trẻ năm tuổi cũng đồng thời phải áp dụng tốt “chuẩn giáo viên mầm non”.

Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Chúc, nguyên Hiệu trưởng Trường trung học Sư phạm mầm non TP.HCM (nay là khoa Sư phạm mầm non Trường ĐH Sài Gòn):

Tài liệu tham khảo mà gọi là “chuẩn”!

Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa ra “Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi”. Nếu ra bộ chuẩn này để yêu cầu giáo viên theo dõi, quan sát, đánh giá và ghi chép vào sổ theo dõi trẻ thì không cần thiết. Vì trước hết, người giáo viên bậc mầm non đã “tắt mặt tối mày” lo cho công việc, còn đâu thời gian để thực hiện việc này. Kế đến, khi đánh giá đứa trẻ không đạt chuẩn, tức là trẻ còn khiếm khuyết mà ghi vào hồ sơ của trẻ liệu có cần thiết không vì một đứa trẻ hôm nay chưa đạt nhưng hôm sau lại đạt thì sao? Mặt khác, khi cha mẹ xem lại những khiếm khuyết của trẻ trong hồ sơ không khéo sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ vì đây là vấn đề nhạy cảm. Nói chung là không nên đưa “chuẩn” đánh giá trẻ vào hồ sơ.

Xưa nay, trong việc đánh giá trẻ vào độ tuổi cuối bậc mầm non để chuẩn bị vào lớp 1 là không theo bộ chuẩn quy định nào. Tuy nhiên, thầy cô giáo cũng không gặp khó khăn trong việc đánh giá trẻ. Đơn giản, cô giáo dựa vào những yếu tố phát triển cần thiết của một đứa trẻ năm tuổi đạt được những gì. Hay như hiện nay vẫn có cuốn sách “Chăm sóc giáo dục trẻ mầm non” cũng quy định trẻ cuối độ tuổi mầm non đạt được về sức khỏe, nhận thức, tình cảm... nhưng không chi tiết cụ thể. Trong khi đó, “Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi” hiện nay lại chi tiết hóa. Mà càng chi tiết thì sẽ càng không biết như thế nào là đủ được.

Mặt khác, trong bộ chuẩn có những yêu cầu đặt ra rất thấp so với trẻ năm tuổi như nhận biết giới tính và màu sắc... rất đơn giản so với trẻ. Đã gọi là “chuẩn” đối với trẻ thì cần phải chỉnh sửa rất nhiều. Nhìn chung, hãy xem bộ chuẩn đánh giá trẻ năm tuổi như một tài liệu tham khảo cần thiết cho giáo viên để hướng vào việc giáo dục trẻ tốt hơn. Và với tính chất là tài liệu thì không nhất thiết phải có tên gọi là “chuẩn”, mà có thể dùng với tên gọi khác.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT TP.HCM):

Đánh giá, lưu hồ sơ sẽ làm tổn thương, xúc phạm trẻ

Quan điểm của ngành giáo dục TP.HCM là không đánh giá, xếp hạng trẻ vì cách làm này sẽ gây tổn thương cho trẻ và sự mặc cảm của phụ huynh. Sắp tới, TP.HCM sẽ kiến nghị Bộ không áp dụng bộ chuẩn chấm điểm, nhận xét trẻ vào hồ sơ.

Bấy lâu nay, việc các cháu mầm non không làm được các kỹ năng như cài cúc áo, cột dây giày thì giáo viên sẽ trao đổi riêng với phụ huynh để dạy trẻ hoàn thiện hơn. Bộ chuẩn mà bộ đưa ra nhằm mục tiêu hướng các giáo viên mầm non xây dựng những chủ đề học tập theo phương pháp giáo dục mới. Hiện TP.HCM có 123 trường mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, trong đó có bốn trường thực hiện thí điểm theo chỉ đạo của Vụ Giáo dục mầm non. Nhìn chung, các trường có điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, dạy tốt, đa số các cháu vượt “chuẩn”.

Giáo viên và phụ huynh cũng cần lưu ý rằng “chuẩn” đưa ra không để ghi chép, đánh giá, kiểm tra chi ly vào hồ sơ học bạ của trẻ, “chuẩn” để chúng ta định hướng giáo dục. Mục tiêu của “chuẩn” là nâng cao chất lượng giáo dục, qua bộ chuẩn giáo viên quan sát, đánh giá, hiểu được tính cách của trẻ, trẻ hợp tác rất tốt trong quá trình học làm nhẹ đi lao động dạy và học. Mục tiêu của giáo dục mầm non không phải là đánh giá, xếp hạng mà là giúp trẻ ham muốn đến trường.

