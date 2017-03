Không thi ĐH, CĐ cũng có giấy báo trúng tuyển!

Những tờ giấy báo nhập học gây hoang mang cho thí sinh - Ảnh: Lê Quân



Theo Vũ Thơ (TN)



Nhiều TS đã nhận được giấy báo trúng tuyển của một số trường. Thậm chí đây là những giấy báo trúng tuyển khống, chỉ cần TS điền tên vào có thể đến nhập học.Một số TS ngay khi đi thi ĐH đã nhận được giấy báo tập trung của Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà do hiệu trưởng ký và đóng dấu đỏ. Nội dung giấy báo này nêu rõ: “Anh/chị… đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào bậc CĐ chính quy… Vậy nhà trường thông báo để anh chị được biết có mặt kịp thời để nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học”. Thời gian nộp hồ sơ nhập học được thông báo từ 20.8 đến 20.9 đối với đợt 1 và từ 23.9 đến 23.10 đối với đợt 2.Trong vai người nhà TS, chúng tôi đã liên hệ với một người tên Linh (nhận là nhân viên Phòng Đào tạo của Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà) và người này cho biết: “TS chỉ cần điền vào tờ giấy báo tập trung đó là có thể đến nhập học ngay chứ không cần đợi đến thời gian như ghi trong giấy báo”. Khi chúng tôi băn khoăn về điểm thi không đủ điểm sàn, người này khẳng định: “Vẫn được học bậc CĐ và cấp bằng CĐ chính quy”. Vị này còn giải thích thêm: “TS sẽ được học liên tục trong 3 năm, thời gian đầu học chương trình trung cấp và sau một năm học lên CĐ. Cứ học liên tục trong 3 năm là sẽ được cấp bằng CĐ chứ không bị gián đoạn”. Chúng tôi hỏi tiếp: “Học lên CĐ thì có phải thi không?”. Câu trả lời là: “Không, TS chỉ cần làm một bài kiểm tra là xong”.Ngoài những giấy báo này, nhiều TS còn nhận được các thông báo tuyển sinh với hình thức xét tuyển vào ĐH rất dễ dãi.Đơn cử là thông báo tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ Đông Á. Theo thông báo của trường (do hiệu trưởng ký và đóng dấu), trường này và Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Thăng Long phối hợp tuyển sinh hệ đào tạo “ĐH chính quy chuyển tiếp”. Chương trình được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, đào tạo 2 năm chương trình trung cấp chuyên nghiệp. Giai đoạn 2, đào tạo 3 năm với hình thức chính quy và được cấp bằng chính quy của Trường ĐH Công nghệ Đông Á. Thông báo này cũng cho biết đối tượng xét tuyển là những TS đã tốt nghiệp THPT và bổ túc, chỉ cần xét tuyển học bạ hoặc 2 môn học phố thông.Nội dung thông báo của các trường trên đã vi phạm các quy định về đào tạo liên thông. Theo quy định, muốn học liên thông, ít nhất người học cũng phải học xong một chương trình của trung cấp hoặc CĐ. Sau đó có học lực khá giỏi mới được thi liên thông lên ĐH. Nếu học trung bình thì phải có thời gian đi làm một năm mới được dự thi. Thế nhưng, do việc quản lý đào tạo liên thông thời gian qua đã quá lỏng lẻo nên hệ này đã trở thành con đường vòng để các trường cho phép TS không đủ năng lực vẫn được học ĐH, CĐ.Một số TS thuộc khu vực Hà Nội còn bất ngờ hơn, khi không dự thi nhưng lại nhận được giấy báo nhập học của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội do phó hiệu trưởng trường này ký vào đóng dấu. Người nhà của TS Trần Thị Minh P. nhận được giấy báo này phản ánh: “Cháu P. không thi vào Trường ĐH Bách khoa nhưng lại có giấy báo trúng tuyển của trường với mức học phí phải nộp lên đến hàng trăm triệu đồng”. Trong giấy báo nêu rõ: “TS đã thi đỗ vào chương trình cử nhân quản trị tài chính kế toán quốc tế. Thời gian học tập trung đào tạo 3 năm. Sau khi học, TS được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học của ĐH Bách khoa và bằng cử nhân quản trị tài chính kế toán do CĐ nghề Bách khoa cấp…”.Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây là chương trình đào tạo của Học viện Công nghệ thông tin Bách khoa. Vào khoảng tháng 4 vừa qua, đơn vị này đã đến một số trường phổ thông ở Hà Nội tổ chức cuộc thi với tên gọi học bổng “Tài năng trẻ Bách khoa”. Học sinh đã được phát tờ phiếu khảo sát và một bài thi. Sau đó căn cứ vào những thông tin này, học viện đã gửi giấy báo nhập học cho TS.Học viện này chỉ hoạt động như là một doanh nghiệp của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và chương trình đào tạo của học viện không phải là chương trình đào tạo chính quy. Tuy nhiên, điều đáng nói giấy báo nhập học lại do một Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa ký và đóng dấu chứ không phải là của học viện.