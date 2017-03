Không thu phí dự thi THPT 2017 với tất cả thí sinh

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp Bộ GD&ĐT chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học và ôn tập cho học sinh lớp 12; chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt cụm thi tại địa phương; chỉ đạo thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương.

Tạo mọi điều kiện cho thí sinh dự thi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh, thành bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT cử về địa phương tham gia tổ chức thi.



Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng phương án tài chính bảo đảm tổ chức kỳ thi và thực hiện tuyển sinh hiệu quả, tiết kiệm.



Thủ tướng cũng chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các địa điểm thi; tăng cường vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa và cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự kỳ thi.

Không để thí sinh phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại cụm thi, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và thí sinh.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài, học sinh là người nước ngoài ở Việt Nam tham gia kỳ thi hoặc tham gia xét tuyển vào các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong nước nếu có nguyện vọng.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông, tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Bảo đảm an toàn cho kỳ thi

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố phối hợp Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong các ngày thi.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các ngành, cấp hữu quan tạo điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối việc vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng việc tổ chức thi.

Cục Hàng không Việt Nam tạo mọi điều kiện để việc vận chuyển đề thi bằng máy bay thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ Y tế chỉ đạo sở y tế, bệnh viện các tuyến của tỉnh, thành phố có phương án hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở địa điểm tổ chức thi.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại địa điểm tổ chức thi.

