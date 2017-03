Không vui nổi khi con vào lớp 1

Một phụ huynh than thở như vậy khi đến từ rất sớm để xem danh sách vào lớp 1 chính thức của Trường Tiểu học C ở quận 3.

Phụ huynh này ngụ trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, theo đúng phân tuyến thì con được vào lớp 1 ở Trường Tiểu học C. Hơn nữa vì các anh chị của bé này cũng học Trường C rồi, nhưng phụ huynh chờ hoài hết tháng 6 rồi qua tháng 7 vẫn không thấy giấy gọi trẻ ra lớp. Phụ huynh liên hệ UBND phường thì được biết rằng do quá trình rà soát trẻ vào lớp 1 bị sót tên nên không có giấy báo. Phường đã yêu cầu phụ huynh này nộp bổ sung hồ sơ của trẻ cho cán bộ làm công tác phổ cập rồi chờ thông tin báo lại sau.

Cuối tháng 6, chờ hoài không thấy tin tức gì và không biết hồ sơ đã đi đâu nên phụ huynh nói trên tiếp tục liên hệ cán bộ của phường và được báo là phường đã nộp danh sách bổ sung lên Phòng GD&ĐT quận 3, hẹn ngày 5-7 đến Trường C xem danh sách. Đến hẹn, phụ huynh đến trường vẫn không thấy danh sách đâu. Chờ tiếp đến ngày 1-8, ngày công bố danh sách chính thức vào lớp 1, vẫn không thấy tên bé.

Phụ huynh liên hệ lại với cán bộ phường thì được báo danh sách bổ sung đã ở trường và liên hệ hiệu trưởng để biết. Nhưng hiệu trưởng lại nói không giải quyết được vì phụ huynh không làm hồ sơ nhập học trước đó thì không thể có tên trong danh sách chính thức. Hiệu trưởng còn nói thêm: “Phụ huynh nộp hồ sơ cho ai thì kêu người đó giải quyết”.

Phụ huynh đành ngậm đắng đi gặp cán bộ phổ cập của phường. Cán bộ này nói do lỗi của phụ huynh không chịu đến trường sớm để mua hồ sơ nhập học nên giờ phải vào “năn nỉ” hiệu trưởng.

Hết cách, phụ huynh phải nhờ người liên hệ với Phòng Giáo dục quận 3 thì mới nhận được giấy hẹn ngày 2-8 đến trường làm hồ sơ nhập học cho con.

Trao đổi với người viết, phụ huynh nói trên bức xúc: “Tôi thực sự không hiểu tại sao một việc tưởng chừng nhỏ nhưng giải quyết lại phức tạp đến như thế. Đành rằng khi rà soát hàng ngàn trẻ ra lớp thì việc thiếu sót cũng là bình thường, nhưng đó đâu phải lỗi của phụ huynh mà hành chúng tôi năm lần bảy lượt đi tới lui mà vẫn không xong?”.

Là cha mẹ có con vào lớp đầu cấp mới thấu hiểu được trăm nỗi phiền toái để tìm cho con được chỗ học, dù là diện đúng tuyến, đúng quy định. Mặc dù công tác tuyển sinh đầu cấp luôn được các cấp lãnh đạo từ thành phố đến ngành giáo dục đặc biệt quan tâm và chỉ đạo rốt ráo nhiều năm nay nhưng khi triển khai xuống cơ sở thì hầu như năm nào cũng có chuyện để nói. Không chạy trường chạy lớp thì người dân cũng mệt mỏi với đủ thứ cách làm nhiêu khê.