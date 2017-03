Khuyến khích sáng tạo nhưng cần định hướng

Ý tưởng kinh doanh được trao giải thưởng Tháng 6-2011, tại cuộc thi “Bé xinh của mẹ” do Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức, ý tưởng kinh doanh của bé Phan Lê Ánh Dương (bảy tuổi), Trường Tiểu học Thới Tam, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, đã được trao giải nhì vì ý tưởng độc đáo và thân thiện với môi trường. Ý tưởng kinh doanh của bé Dương xuất phát từ việc tình cờ được mẹ đọc báo cho nghe về chương trình Giấc mơ của Thúy. Thấy nhiều doanh nghiệp mua nhiều hoa hướng dương (bằng giấy) để ủng hộ chương trình, em thắc mắc hỏi mẹ: “Mẹ ơi, họ mua hoa làm gì?”. “Mua để ủng hộ chương trình này. Nhưng bông thì chưng, sau hỏng thì bỏ đi”. Bé Dương nghĩ: “Sao không tận dụng những vật bỏ đi làm đồ dùng cho những chương trình này?”. Bé Phan Lê Ánh Dương cùng mẹ giới thiệu ý tưởng kinh doanh Bảo vệ môi trường tại một buổi hội thảo tháng 9-2011. Trong ảnh: Chiếc đầm do mẹ bé may, các hoa văn, họa tiết là do bé thiết kế và thực hiện. Ảnh: T.HẢI Và mẹ bé đã giúp con biến ý tưởng thành hiện thực. Chị may cho bé những chiếc áo đầm xinh xắn để bé đính nơ, hoa và viền bằng những vật dụng bỏ đi từ vỏ mì gói, cà phê, trà… Giá thành rẻ (dưới 100.000 đồng), ý tưởng thân thiện với môi trường, nên sản phẩm của bé đã được nhiều người thân, quen đón nhận. Bé Dương cho biết sẽ tiếp tục thiết kế những con búp bê xinh xắn, những vật dụng hữu ích và bán cho nhiều người. Qua đó, kêu gọi các bạn nhỏ và mọi người cùng bảo vệ môi trường. Bé cũng đề nghị mẹ tạo cho một trang web riêng giới thiệu các sản phẩm do mình thiết kế để bán cho các bạn. Bé mong muốn sẽ mở rộng thành mô hình kinh doanh mang lại lợi ích cho xã hội. THANH HẢI