Kích thích trẻ giao tiếp từ giai đoạn tiền ngôn ngữ

Theo TS tâm lý Elaine F.Schneider (Viện Hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ), trẻ chậm giao tiếp một phần là do cha mẹ thờ ơ, thiếu kiến thức, kỹ năng… Việc chậm nói của trẻ ảnh hưởng đến quá trình gắn kết giữa cha mẹ và con. Do đó, giai đoạn tiền ngôn ngữ của trẻ (0-12 tháng tuổi) là rất quan trọng. Giai đoạn này, trẻ cần được cha mẹ nói chuyện, tạo ra âm thanh; phản ứng lại âm thanh do trẻ nói, hát, sử dụng trò chơi và sách vở với trẻ…

Nếu trẻ thờ ơ không giao tiếp, phụ huynh cần đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa kiểm tra các bệnh về thính giác, phát âm, tự kỷ, liệt não, hở vòm miệng, hội chứng Down…

D.TÍNH