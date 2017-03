Kiểm tra đột xuất các hội đồng thi đại học đợt 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều đoàn đến kiểm tra tại các hội đồng thi. Đoàn kiểm tra lưu động đột xuất do Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 dẫn đầu đã đến Học viện Ngoại giao, Học viện Hành chính.



Tại điểm thi Học viện Ngoại giao, tỷ lệ thí sinh tới dự thi chiếm hơn 70%. Điểm tuyển sinh của trường mọi năm khá cao nên chất lượng thí sinh dự thi cũng tốt. Ý thức đa phần thí sinh đều cao. Học viện Ngoại giao còn bố trí các ghế ngồi cho phụ huynh phía bên ngoài điểm thi để hỗ trợ phần nào cho các phụ huynh trong thời gian chờ đợi thí sinh đồng thời, cũng để tránh lộn xộn trước cổng điểm thi.



Học viện Hành chính năm nay có hơn 5.500 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh đến thi đạt hơn 71%, trong đó khối C chiếm tỷ lệ lớn 76,47%. So với mọi năm, tỷ lệ này không biến động nhiều.



Dù đã tăng cường nhắc nhở nhưng vẫn còn thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.



Tiến sỹ Hoàng Quang Đạt - điểm trưởng điểm thi Học viện Hành chính cho biết trường đã bố trí lực lượng sinh viên tình nguyện ngay bên ngoài điểm thi, nhắc nhở thí sinh từ vòng ngoài về các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Trước khi thi, giám thị cũng nhắc nhở thêm nhiều lần để tránh tình trạng các em để quên điện thoại trong người. Tuy nhiên, vẫn có 1 thí sinh bị đình chỉ trong giờ thi môn Sử do mang điện thoại di động. Môn Văn có 3 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu.



Do địa điểm rộng, trường đã bố trí chỗ ngồi cho thí sinh rất rộng, nhiều phòng thi các thí sinh ngồi cách nhau hơn 1,2m, đảm bảo trật tự, an toàn, tránh việc nhìn bài, đưa bài và giám thị kiểm soát cũng dễ dàng hơn. Tỷ lệ giám thị là sinh viên chỉ chiếm số lượng rất ít (mỗi điểm thi chỉ 5, 6 người).



Sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận xét không khí trường thi tại các điểm thi đều nghiêm túc, các trường đều có ý thức trong việc nhắc nhở thí sinh cũng như tập huấn giám thị. Các thầy cô giáo đã nêu cao ý thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề thi các môn trong đợt 2 được các chuyên gia cũng như dư luận đánh giá khá tốt, có tính phân loại cao, đảm bảo yêu cầu chọn lọc ra thí sinh giỏi.



Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết thực tế hiện nay lịch thi còn chưa hợp lý. Ngày thi đầu tiên thí sinh phải dự thi 2 môn tự luận liên tục nên thời gian thi kéo dài trong khi ngày thi cuối lại khá nhẹ nhàng với duy nhất môn thi trắc nghiệm. Trong thời gian tới, Bộ sẽ nghiên cứu sắp xếp lại lịch thi để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh.



Trong buổi thi đầu tiên, các thành phố lớn không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông lớn, làm ảnh hưởng tới thí sinh. Một số tuyến đường chính do giờ đi thi gần với giờ đi làm nên có ùn tắc nhẹ. Lực lượng sinh viên, thanh niên tình nguyện đã cùng các lực lượng chức năng kịp thời can thiệp, giải tỏa tránh ùn tắc lớn. Việc phân luồng, hướng dẫn thí sinh tới điểm thi cũng được thực hiện tốt.





