Kiến nghị tăng phí vệ sinh, bán trú lên 4-5 lần

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết toàn thành phố có 759 trường mầm non công lập và ngoài công lập, hơn 1.000 nhóm trẻ gia đình có phép với tổng số học sinh gần 300.000 cháu với gần 11.000 giáo viên. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 20% số lớp học có một bảo mẫu, thành phố tiếp tục thiếu 7.253 bảo mẫu, 783 giáo viên và 24 cán bộ quản lý. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2011 đến nay, có 442 cán bộ, giáo viên nghỉ việc do chuyển công tác hoặc đời sống quá khó khăn. Bình quân, công nhân viên làm trong trường mầm non có mức lương từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng là quá thấp mà các chính sách ưu đãi hạn chế.

Bà Thanh cũng nhấn mạnh đến nay thành phố vẫn áp dụng mức thu từ năm 1996 (mỗi tháng, một học sinh đóng phí vệ sinh từ 3.000 đến 5.000 đồng, phí bán trú 30.000 đến 50.000 đồng) là quá lạc hậu và không đảm bảo chi trả cho mua sắm vật chất và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bảo mẫu. Tình trạng này kéo dài, ngành khó tuyển mới và giữ chân nhân lực. Vì vậy, Sở GD&ĐT kiến nghị tăng phí vệ sinh lên từ 15.000 đến 20.000 đồng và phục vụ bán trú lên từ 150.000 đến 200.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng ngành giáo dục nên rà soát lại tình hình thực tế, phải đưa ra những phân tích số liệu chính xác về cơ sở vật chất, bữa ăn, sinh hoạt… trước khi đưa ra mức thu mới ở ngưỡng tối thiểu, không để ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh và các cấp học khác. Sở cần báo cáo và có đề xuất cụ thể về chính sách phụ cấp để thành phố xem xét.

Bà Tâm cũng cho biết thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục khảo sát thực tế tại nhiều quận, huyện, nhất là các nhóm trẻ gia đình để có cái nhìn toàn diện, xác thực nhất.

PHẠM ANH