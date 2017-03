Kiên quyết đưa trẻ OVC đến trường

Ngày 17-8-2009, gần 300 phụ huynh học sinh Trường Tiểu học An Nhơn Đông, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi đã cho con em mình nghỉ học vì nơi này nhận 15 trẻ OVC từ Trung tâm Mai Hòa vào học. Qua nhiều lần thuyết phục, động viên phụ huynh nhưng thất bại, huyện Củ Chi phải thành lập phân hiệu hai Trường An Nhơn Đông tại Mai Hòa. Các em học tại trung tâm và thầy cô Trường An Nhơn Đông vào đó giảng dạy. Tuy nhiên, những sinh hoạt lễ hội các em OVC đều ra trường tham gia cùng bè bạn. Năm học 2010-2011, vì lo sợ bốn trẻ OVC ra Trường THCS An Nhơn Tây cũng sẽ bị kỳ thị nên trung tâm đã xin cho các em học tại quận 12 và Gò Vấp.