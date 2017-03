Kiên quyết xóa dạy chữ trong trường mầm non

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non - Bộ GD&ĐT, nói Bộ GD&ĐT và các nhà khoa học rất lo ngại về vấn đề các trường mầm non đang bị phổ thông hóa, nhất là các cơ sở ngoài công lập. Cơ sở mầm non quá lạm dụng việc dạy chữ viết cho trẻ mẫu giáo khiến trẻ mệt mỏi. Trong chương trình chuẩn chỉ có phần phát triển ngôn ngữ bằng cách cho trẻ tập tô những nét chữ chứ không phải là chữ cái. Việc tập tô chỉ để giúp trẻ phát triển cơ tay, hình thành biểu tượng về nét chữ và tri giác vận động để trẻ dễ dàng bước vào lớp 1.

“Năm nay, Vụ quyết định chuyển phần tập tô này thành hoạt động tạo hình, trẻ được tập tô thoải mái chứ không phải viết các nét chữ nặng về kỹ thuật. Vụ đề nghị các sở, phòng giáo dục kiểm tra, giám sát chặt chẽ vấn đề này, không đưa bất kỳ học liệu nào có chữ viết dạng ô ly vào giảng dạy, nếu có phải chấn chỉnh ngay - Vụ trưởng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Vụ Giáo dục mầm non cũng cho biết sau ba năm thực hiện chương trình phổ cập cho trẻ năm tuổi, mới có 6/63 tỉnh, thành được công nhận nên mục tiêu đến năm 2015 cả nước sẽ hoàn thành là rất khó. Ngoài ra, hiện cả nước đang thiếu 27.554 giáo viên mầm non, chỉ có 59,8% phòng học kiên cố, gần 24.000 phòng học tạm bợ, …

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu các địa phương phải nỗ lực thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi, không chạy theo thành tích.

PHẠM ANH – VIẾT THỊNH