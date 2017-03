KTX Cỏ May tiếp nhận miễn phí sinh viên

Điều kiện để vào ở KTX Cỏ May Đã thi đậu vào các trường ĐH công lập tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, gia cảnh nghèo, học giỏi. Hồ sơ xét chọn vào KTX Cỏ May bao gồm: Bản sao học bạ ba năm học THPT; bản sao phiếu báo điểm thi ĐH hoặc kết quả học ĐH của các năm liền trước đó; giấy xác nhận hộ nghèo của địa phương (nếu có); thư viết tay tự giới thiệu của SV. Hồ sơ gửi bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại ban quản lý KTX Cỏ May (KP 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM). Điện thoại liên hệ: 0913 909 158.