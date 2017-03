Kỳ II: Bộ GD-ĐT "kê đơn" trị bệnh

Do đó, so với Hội nghị triển khai công tác thiết bị giáo dục những năm học trước, tại Hội nghị lần này, việc cung ứng chậm thiết bị không còn là bệnh nan y khiến các Sở GD-ĐT kêu ca nhiều. Khi nguyên nhân gây bệnh không xuất phát từ Bộ chủ quản nữa thì lãnh đạo Bộ đã sẵn sàng "đăng đàn" giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thực hiện

Nhanh hay chậm - Sở hoàn toàn tự chủ

Nguyên nhân dẫn đến việc cung ứng thiết bị chậm tại một số sở GD&ĐT được ông Phạm Ngọc Phương chỉ rõ. Lý do khách quan do phụ thuộc và tiến độ hoàn thiện nội dung SGK, nên thời điểm ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về công tác TBDH còn chậm so với yêu cầu thực tế của địa phương khi triển khai thực hiện. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo chưa cụ thể, chi tiết được kinh phí cho các trường mua sắm vật tư tiêu hao, sửa chữa, thanh lý và thay thế TBDH trong mỗi năm học dẫn đến việc nhiều địa phương đơn vị trường học lúng túng trong khi triển khai thực hiện.

Ngoài ra, nguyên nhân chủ quan cũng cần được bàn đến. Ông Phương cho biết, khâu tập huấn sử dụng TBDH những năm trước đều bị các Sở đều “kêu ca” nên trong năm học 2007 – 2008 Bộ quyết định không để các trường sư phạm tập huấn nữa mà Bộ đã trực tiếp tập huấn. Nhưng đã có nhiều sở không mặn mà với vấn đề này. Họ coi công việc tập huấn là trách nhiệm của các doanh nghiệp cung ứng thiết bị.

Hoặc theo báo cáo của thanh tra Bộ GD&ĐT thì sở GD&ĐT Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Nam, Đà Nẵng trong quá trình nghiệm thu đã không sử dụng TBDH mẫu để đối chiếu. Đặc biệt, có nhiều vấn đề đã được đề cập đến từ những năm trước nhưng các sở không rút được kinh nghiệm, vẫn lập lại đối với việc mua sắm TBDH lớp 11 năm học 2007 – 2008 dẫn đến việc mua sắm chậm theo quy định. Chính vì vậy, việc cung ứng TBDH chậm hay không do các sở GD&ĐT hoàn toàn chủ động.

Chọn nhà thầu như chọn... vợ!

Đại diện của Sở GD-ĐT Tiền Giang và Vĩnh Long có chung băn khoăn ở khâu cung ứng của các đơn vị trúng thầu. “Thậm chí chúng tôi còn có thể tiến hành nhanh hơn khung kế hoạch mà Bộ đã đưa ra. Chẳng hạn, đến ngày 19-6 tới là là đã có thể mở thầu (trước thời gian quy định 6 ngày - PV). Song như năm học trước, dù chúng tôi triển khai công việc hết sức nhanh chóng nhưng TBGD vẫn về đến trường chậm bởi các đơn vị trúng thầu cung ứng không đúng tiến độ” – đại diện sở GD-ĐT Tiền Giang phát biểu.

Đại diện của Sở GD-ĐT Vĩnh Long cũng cho biết, các đơn vị sản xuất cho biết sau khi trúng thầu họ mới bắt tay vào sản xuất, do đó thiết bị bao giờ cũng về đến trường rất chậm, nhất là với các trường ở vùng đồng bằng sông Cửu Long điều kiện đi lại khó khăn, đường sá xa xôi nên đã chậm lại càng chậm. “Thậm chí có phạt họ cũng chẳng ăn thua. Các hình phạt không đủ sức răn đe, do đó họ cứ trễ lần trễ nữa” – vị đại diện này bức xúc.

“Bộ GD-ĐT không thể can thiệp sâu vào được, mà trách nhiệm chính vẫn là ở các địa phương. Phải tiến hành chọn nhà thầu như chọn vợ, bởi nếu không sẽ cưới được cô vợ xinh mà không biết nấu ăn” – ông Phương đưa ra lời giải đáp đầy ví von

Ngoài ra, để hạn chế những vướng mắc trên, ông cũng nêu ra gợi ý các đơn vị cũng không nên lập những gói thầu quá lớn mà phải phân nhỏ ra với các chủng loại khác nhau như gói thầu in ấn, thiết bị hóa sinh… để chắc chắn các nhà thầu sẽ đủ khả năng cung ứng

Công văn số 3702 về khung thời gian triển khai mua sắm TBDH năm học 2008-2009 trong đó quy định rõ mốc thời gian thực hiện 16 đầu việc cụ thể mà các đơn vị phải làm, bắt đầu từ ngày 20-3-2008 và kết thúc vào 30-8-2008 để kịp thời cung cấp TBDH cho các giáo viên và học sinh trên cả nước là nội dung chính được đưa ra để lấy ý kiến của các đại biểu. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số các đại biểu đều đồng tình với các mốc thời gian mà Bộ đưa ra khi không ai có ý kiến phản hồi gì thêm. Thắc mắc ở một vài đại biểu chủ yếu tập trung vào nguyên nhân khách quan đã nêu trên.

Hy vọng sự im lặng của các đại biểu sẽ là sự đồng tình với quyết tâm Bộ GD-ĐT, rằng sẽ không để thầy cô và học sinh nào phải "dạy chay - học chay" trong năm học tới.