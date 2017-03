Kỳ thi đại học 2008 - Đợt hai: Thí sinh mang tài liệu tăng

BÊN LỀ Tài liệu tham khảo Nhằm giúp các thí sinh thực hiện tốt phần thi vẽ, CLB Gia sư Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã soạn thảo tập tài liệu tham khảo hướng dẫn các phần như vẽ chân dung, các bước dựng hình và một số bài vẽ mẫu. Nó giúp thí sinh hình dung được từng công đoạn và thời gian dành cho các công đoạn đó trong một bài vẽ. Một thành viên CLB cho biết: “Trong đợt một, do được quỹ của CLB hỗ trợ nên tập tài liệu được tặng miễn phí cho các thí sinh. Nhưng đến đợt hai này thì quỹ không còn đủ khả năng hỗ trợ nên mỗi tập tài liệu tham khảo được bán với giá 10.000 đồng”. ĐH Ngoại ngữ: Một thí sinh biến mất trước giờ thi Sáng ngày 9-7, khi vào phòng thi, thí sinh Dương Thị Giang (dự thi vào khoa Pháp) không tìm thấy giấy báo dự thi của mình. Sau khi nhờ sinh viên tình nguyện gọi điện thoại về nhà tìm hộ, thí sinh này đã... chạy khỏi phòng thi để tìm giấy báo. Thời gian làm bài thi sắp bắt đầu, các bạn sinh viên tình nguyện phải huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm thí sinh. Gần 7 giờ 15, thí sinh này đã nghe được thông báo và trở lại phòng thi của mình. Chỉ chậm vài phút nữa thì Giang đã phải chia tay với kỳ thi. Đạo chích hoành hành ngày thi Ngay ngày thi đầu tiên của kỳ thi ĐH lần hai, nạn đạo chích, móc túi tại làng ĐH Thủ Đức đã xuất hiện. Sáng sớm hôm qua, ông Nguyễn Đình Hà có con trai là Nguyễn Thanh Hải quê ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, thi vào ngành luật thương mại khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM đã bị kẻ gian vào phòng trọ trộm mất chiếc điện thoại di động trị giá hơn bốn triệu đồng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, ngay trước địa điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên, kẻ gian lại tiếp tục trà trộn, móc túi của một phụ huynh lấy một chiếc điện thoại di động. Xuất hiện đề và đáp án giả môn toán Chiều qua, tại Hội đồng thi Trường ĐH KHTN (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đã xuất hiện một nhóm người bán đề thi và đáp án môn toán. Trên đáp án có ghi nguồn của Trung tâm BDVH<ĐH Nguồn Sáng ĐH Sư phạm TP.HCM do GS-TS Phan Thanh Hiếu giải. Mặc dù còn gần 60 phút nữa mới hết giờ làm bài môn toán nhưng hàng trăm phụ huynh chen chúc nhau để mua với giá 2.000đồng/đáp án dài ba trang A4. Tuy nhiên, sau khi đem đề thi, đáp án đó so với đề thi của Bộ GD-ĐT mới biết là giả. Ngay lập tức, đối tượng bán đáp án đã bị bắt giữ. Bước đầu, đối tượng khai nhận tên Ngô Duy Lĩnh (1987), sinh viên Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành. NHẬT PHƯƠNG - BẢO PHƯỢNG - ANH TUẤN