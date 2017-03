Kỳ thi ĐH,CĐ 2008: Thí sinh có 15 ngày nộp đơn phúc khảo

Nhiều cơ hội vào nguyện vọng 2, 3 ở ĐH tốp trên Đến nay đã có gần 100 trường ĐH, CĐ công bố kết quả điểm thi 2008 của thí sinh, trong đó có vài trường ĐH đã công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ từ phía các trường ĐH, CĐ cho thấy mức điểm chuẩn năm nay của các ngành tuyển thấp hơn từ một đến hai điểm so với năm 2007. Trong đó ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay ngành tuyển có điểm chuẩn cao nhất là ngành công nghệ thông tin với mức 21 điểm, so với điểm chuẩn của năm 2007 thì ngành này thấp hơn hai điểm. Những ngành còn lại của ĐH Bách khoa năm nay vẫn có mức điểm chuẩn thấp hơn năm 2007 từ một đến hai điểm. Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay điểm chuẩn cao nhất là ngành kỹ thuật phần mềm với 21 điểm, vẫn tụt hai điểm so với năm 2007. Tương tự là các trường ĐH thuộc hạng tốp đầu như ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Bán công Marketing, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM... cũng đã dự kiến đưa ra mức điểm chuẩn thấp hơn so với năm 2007 từ một đến hai điểm tùy theo từng ngành tuyển. Từ mức điểm năm nay, ông Nguyễn Thành Phong - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận định: “Những năm trước, điểm thi của thí sinh ở mức cao khiến cho điểm nguyện vọng 2 và 3 phải đẩy lên rất cao. Thí sinh thi vào ĐH Y đạt từ 27 đến 29 điểm vẫn rớt cả nguyện vọng 1 và 2. Còn năm nay, những thí sinh có điểm thi cao nhưng nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ có cơ hội xét tuyển tiếp vào nguyện vọng 2, 3 ở các trường ĐH tốp trên”. TRƯƠNG HIỆU