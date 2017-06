Kỳ thi THPT 2017: Điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng

Các địa phương đang tiến hành chấm thi Chiều 26-6, đại diện các trường ĐH cho biết đang phối hợp với Sở GD&ĐT các địa phương tiến hành chấm thi THPT năm 2017. Theo đó, thời gian Sở GD&ĐT các địa phương chấm thi từ ngày 24 đến 30-6. Dự kiến ngày 7-7 sẽ công bố điểm thi, sau đó các trường ĐH, CĐ sẽ tiến hành xét tuyển. Từ Long An, TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thông tin toàn tỉnh có hơn 13.260 thí sinh đăng ký dự thi. Từ ngày 24-6, Sở GD&ĐT tỉnh Long An đã làm phách phân loại các môn. Ngày 25-6, các giáo viên sinh hoạt quy chế chấm, chấm mẫu và thông qua đáp án mẫu. Theo ông Lý, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có hai giáo viên tham gia chấm trực tiếp và một cán bộ làm công tác thanh tra chấm thi. “Sở GD&ĐT tỉnh Long An chấm thi chặt chẽ, có sự giám sát từ trường ĐH. Tuy nhiên, do mới chấm mẫu nên chưa thể đánh giá mặt bằng điểm THPT cao hay thấp so với năm ngoái” - TS Lý nói. TS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay toàn tỉnh Tây Ninh có hơn 8.000 thí sinh dự thi. Năm nay trường không cử giáo viên tham gia chấm thi cùng Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, theo quy chế trường cử cán bộ giám sát và hai người làm công tác thanh tra chấm thi. Theo TS Thanh, năm nay chỉ trừ môn văn làm tự luận, còn các môn đều làm trắc nghiệm nên tốc độ chấm sẽ rất nhanh. “Đến lúc này chưa thể đánh giá được mức điểm đầu vào sẽ như thế nào, vì còn phụ thuộc vào việc thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường (duy nhất một lần) từ ngày 15-7” - TS Thanh chia sẻ. Còn TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, thông tin năm nay trường chỉ tham gia coi thi chứ không chấm thi và giám sát như các năm trước. PHONG ĐIỀN ____________________________ Ngày 14-7: Sở công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh. Ngày 15-7: Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH trực tuyến và trực tiếp bằng phiếu. Với những em cần phúc khảo bài thi, từ ngày 8 đến hết 17-7, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi và không thu phí. Ngày 18-7, Sở sẽ chuyển dữ liệu phúc khảo đi và ngày 24-7 hoàn thành chấm phúc khảo bài thi, chậm nhất ngày 26-7 sẽ hoàn thành xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.