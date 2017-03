Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Có hơn 700 thí sinh bị đình chỉ thi

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi, đánh giá nói chung kỳ thi nghiêm túc, đạt được những yêu cầu đặt ra. “Tất nhiên kỳ thi nào cũng có những giám thị, những thí sinh vi phạm quy chế, mình cố gắng làm thế nào trong quá trình đổi mới tiến tới không có nữa thì tốt. Hiện nay vẫn chưa khắc phục được hết với một kỳ thi trải dài toàn quốc với nhiều thí sinh dự thi, nhiều hội đồng thi. Việc kiểm soát hết không có vi phạm là mong muốn nhưng chưa thực hiện được và điều này sẽ tiếp tục làm trong những năm tới”.

Ảnh HUY HÀ.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết kỳ thi được tổ chức theo định hướng của Nghị quyết 29, trong đó đổi mới thi là một khâu đột phá.



Đánh giá về công tác tổ chức thi, ông Trinh cho biết kỳ thi không còn hiện tượng phao thi trắng trường thi, các điểm photo cũng không còn. Đây là kết quả của nhiều yếu tố là công tác coi thi, trong đó đề thi cũng có đóng góp.

Theo ông Trinh, đề thi được đảm bảo tuyệt mật. “Kỳ thi THPT 2015 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế” – ông Trinh nói.

Trước băn khoăn của báo chí về việc cụm thi do Sở chủ trì không có thí sinh vi phạm quy chế mà lại tập trung ở các trường ĐH có uy tín, đây có phải là biểu hiện ngẫu nhiên không? Trong trường hợp có những sai sót, buông lỏng Bộ sẽ làm gì?

Ông Trinh cho biết hai cụm thi chỉ khác nhau địa điểm, cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì chỉ nhằm mục đích tạo thuận lợi cho thí sinh. Cả hai cụm thi đều hoạt động trong cùng một quy chế, cùng một quy trình tổ chức, đều có sự tham gia của giáo viên các trường ĐH và giáo viên các trường phổ thông nên không có tình trạng buông lỏng trong công tác coi thi.

Trả lời câu hỏi có tình trạng thí sinh nhận đề giải buổi thi môn sử từ bên ngoài vào. Đối tượng khai với công an trước đó đã thực hiện trót lọt buổi thi 2-7, việc phát hiện do công an, không phải hội đồng thi phát hiện. Truy cứu trách nhiệm hội đồng và điểm thi như nào?

Ông Trinh cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, hiện vẫn chưa có kết luận. Khi có kết luận sẽ xử lý theo đúng quy chế, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về việc rò rỉ thông tin môn ngoại ngữ trên facebook khi mới hết 45 phút làm bài. Ông Trinh cho biết Bộ GD&ĐT đã có công văn phối hợp với công an, hiện nay vẫn đang trong điều tra để đến kết luận cuối.

Theo thông tin bước đầu từ cơ quan công an thì đây là tài khoản FB năm 2013, đã bị hacker tấn công, qua kiểm tra chỉ có 4 lần đưa thông tin, lần gần nhất là 17-1.

“Đây là việc lạm dụng công nghệ. Bộ GD&ĐT đã phản ứng rất kịp thời để làm rõ việc này” – ông Trinh nói.

Trước việc một số địa phương xuất hiện tình trạng rải phao thi khi kết thúc buổi thi môn tự luận, ông Trinh nói đây là sự việc xảy ra ở cổng của trường thi. “Rõ ràng là không đẹp, Bộ GD&ĐT cũng đã có chấn chỉnh với các địa điểm thi, các buổi sau không xảy ra” – ông Trinh nói.

Họp báo kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Huyền Vi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, tính đến chiều ngày 4-7 cả nước có 766 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách 49 thí sinh, cảnh cáo 27 thí sinh và 690 thí sinh bị đình chỉ thi.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có 1.005.654 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 28% thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và 72% thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ.Ths Đỗ Hữu Tuyết, Phó vụ trưởng, Phó giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM đánh giá kỳ thi quốc gia 2015 về mặt tổ chức là thành công, an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi đã được thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy chế và nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội.